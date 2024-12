(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA – IL 18 DICEMBRE AL CNEL PRESENTAZIONE RAPPORTO ONC “CITTADINI STRANIERI IN ITALIA”

L’Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri (ONC) del CNEL, in occasione della Giornata Internazionale del Migrante, mercoledì 18 dicembre alle 15:00, presenta il Rapporto 2024 “Cittadini stranieri in Italia”. La ricerca è supportata da una solida base di dati e analisi statistico-demografiche e offre una panoramica aggiornata, in grado di favorire la comprensione delle dinamiche e dei mutamenti che caratterizzano la popolazione straniera nel nostro Paese. Il report contribuisce, dunque, a delineare il variegato quadro sociale contemporaneo, riflettendo le molteplici sfaccettature di una società in continua evoluzione.

Per la stampa:

IN ALLEGATO IL PROGRAMMA