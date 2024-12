Speciale Natale in Musica in Biblioteca – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Polo Biblio-Museale di Foggia

Foggia, 16 dicembre 2024

COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione

Speciale Natale

Guide all’ascolto di Musica Classica

È dedicato alla Natività ili prossimo incontro della rassegna “Vivere la Musica”,

il ciclo di appuntamenti organizzato dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia

per approfondire la Musica Classica.

Venerdì 20 dicembre, ore 17.00, al Museo di Storia Naturale

con il Maestro Marco Maria Lacasella

Speciale Natale anche quest’anno per le Guide all’Ascolto di Musica Classica, dal titolo

Vivere la Musica, il ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di

Foggia.

Venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 17.00 nella Sala Conferenze del Museo di Storia

Naturale, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, si terrà l’appuntamento dal titolo Le armonie

trasfigurate del Natale.

Protagonista di questo evento dedicato alla Natività sarà sempre il Maestro Marco Maria

Lacasella, bibliotecario e Direttore d’Orchestra, ideatore e curatore da anni di questa

rassegna.

Con il consueto taglio divulgativo, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta delle più

belle melodie natalizie della tradizione classica, con approfondimenti e curiosità.

Nel ricco repertorio di musiche dedicate alla festa più attesa dell’anno non mancheranno i

riferimenti a Bach, Mozart e Schubert.

Il nuovo anno si aprirà, invece, con il terzo e ultimo appuntamento dedicato all’omaggio a

Giacomo Puccini, dal titolo Nessun dorma. Turandot e il principino di Persia, in

programma il 24 gennaio 2025.

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Polo Biblio-Museale di Foggia

Quest’anno, infatti, in occasione delle celebrazioni del centenario della scomparsa del

compositore toscano, tre incontri delle Guide all’Ascolto sono dedicati all’opera, in

collaborazione con Rossella Palmieri, docente di Letteratura teatrale italiana del

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia.

“Vivere la Musica” proseguirà il 21 febbraio con Le melodie incantate di Schubert e

Schumann e il 21 marzo con La musica della luce, per concludersi l’11 aprile con

l’incontro dal titolo Oratorii e musiche della Settimana Santa.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

_______________________________

Infoline: Polo Biblio-Museale di Foggia

Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura

e Valorizzazione del Territorio – Regione Puglia

http://www.lamagnacapitana.it

blog.lamagnacapitana.it