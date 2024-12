Cs Confagricoltura Catania – Confagricoltura Catania dona due defibrillatori al comune di Biancavilla. Domani la cerimonia di consegna

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 Confagricoltura Catania dona due defibrillatori al comune di Biancavilla. Domani la cerimonia di consegna

Si terrà domani, martedì 17 dicembre a Biancavilla, alle 16.30, la cerimonia di consegna dei due defibrillatori donati da Confagricoltura Catania al comune. Nello specifico, i due strumenti salvavita verranno consegnati a due associazioni operanti nel comune etneo: l’Associazione LOTUS e l’Associazione Insieme, sodalizi impegnati nel sostegno sociale, culturale ed educativo dei ragazzi diversamente abili.

“Questi dispositivi di vitale importanza in situazioni di emergenza – dichiara il presidente di Confagricoltura Catania, Giosuè Arcoria -, costituiscono un supporto essenziale per la sicurezza e il benessere delle persone vulnerabili e vogliono rappresentare un chiaro segno del valore che Confagricoltura attribuisce all’inclusione e all’assistenza, per il benessere delle nostre comunità”. “Abbiamo scelto Biancavilla – aggiunge Arcoria – in quanto comune agricolo virtuoso in cui si producono eccellenze vanto del territorio etneo”.

La prima inaugurazione si terrà alle ore 16:30 presso la sede dell’Associazione Insieme in via dei Peloritani, la seconda a seguire presso la sede dell’Associazione Lotus in via fratelli Cervi.

Alle due cerimonie, che rappresenteranno un’occasione di condivisione e sensibilizzazione sull’importanza della sicurezza sanitaria nei luoghi che accolgono persone di ogni età e condizione, parteciperanno il primo cittadino di Biancavilla, Antonio Bonanno, l’assessore all’associazionismo e alle pari opportunità, Martina Salvà, e, per Confagricoltura Catania il presidente, Giosuè Arcoria, e il direttore, Fabio Caruso.

