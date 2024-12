agenzia regionale 1494.24 giunta 16.12

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 *GIUNTA REGIONALE: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE*

*AMBIENTE*

Approvato uno schema di Accordo tra Regione Puglia e Università degli Studi

di Bari Aldo Moro per le attività di interesse comune inerenti la

territorializzazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.

L’intento è di dare continuità al processo della Strategia e all’attuazione

del Piano di Educazione per lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza

Globale Puglia2030, finalizzati a veicolare la cultura della sostenibilità

in Puglia.

*SALUTE*

Approvato uno schema di Accordo fra la Regione Puglia e la Regione

Basilicata concernente la gestione della mobilità sanitaria per le

prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale

erogate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 dalle strutture pubbliche e

private accreditate ai cittadini residenti nelle due Regioni.

*FORMAZIONE*

Approvate nuove Disposizioni regionali relative ai percorsi formativi

predisposti dalla Regione Puglia per la abilitazione all’attività di

Certificatore Energetico degli Edifici e di Ispettore alla certificazione

energetica degli edifici.

*SVILUPPO ECONOMICO*

Approvato uno schema di Accordo con cui Regione Puglia assume il ruolo di

Partner Strategico dell’Università del Salento per il Corso di Laurea in

“Diritto e Politiche per le PA”. L’intesa è finalizzata a coordinare

l’offerta formativa espressa dalle Università con le strategie regionali,

ed in particolare con gli obiettivi alla base della Smart Puglia 2030 –

Strategia di Specializzazione intelligente, nonché del documento strategico

#mareasinistra.

^^^^^

Approvato l’Atto di Intesa Stato-Regione per il progetto di realizzazione

dei raccordi in entra-esce alla nuova Cabina Primaria di Polignano a Mare,

con conseguente dismissione di 57 metri di linea esistente. L’intervento è

inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2021 e

previsto nel piano connessioni RTN approvato dal Ministero della

Transizione Ecologica (MITE, oggi MASE) nel quale è stata prevista la

realizzazione dei “Raccordi in entra-esce alla linea 150 kV Conversano –

Polignano FS”.

*TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO*

Prorogata per due anni la durata dell’accordo di cooperazione sottoscritto

il 16 febbraio 2023 tra Regione Puglia e Consorzio Puglia Culture con nuovi

indirizzi operativi, utili a confermare gli obiettivi specifici

dell’accordo e a delineare gli ambiti tematici di sviluppo delle azioni di

sistema a supporto del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e

Valorizzazione del Territorio.

*BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE*

Tassa automobilistica regionale, approvato l’accordo di cooperazione con

l’Automobile Club d’Italia (ACI) per la gestione del tributo dal 1° gennaio

2025 al 31 dicembre 2025. Si procede, inoltre, nel percorso di

internalizzazione delle attività gestionali della tassa, anche dando avvio

alla riorganizzazione dei servizi erogati al contribuente tramite il

potenziamento delle procedure digitali.

^^^^^

Rinnovata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 la convenzione con

l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle

attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul

reddito delle persone fisiche (IRPEF).

*CULTURA*

Approvato dalla Giunta uno schema di accordo quadro di cooperazione tra la

Regione Puglia e gli Istituti Tecnologici Superiori – *“ITS Academy Apulia

Digital”* e *“ITS Academy della Puglia per il Turismo i Beni le Attività

Culturali ed Artistiche”* per l’implementazione e il completamento del Polo

Arti, Cultura e Turismo (PACT) presso la Fiera del Levante di Bari. Si

vuole realizzare la piena funzionalità e l’effettiva possibilità di

utilizzo degli immobili condotti in locazione/comodato d’uso dalla Regione

in Fiera, in coerenza con l’aggiornamento del Piano strategico regionale

della Cultura *“PiiiL Cultura in Puglia”* e del Piano strategico regionale

del Turismo *“Puglia365”* che individuano nella innovazione e nella

qualificazione dell’offerta turistico-culturale – in termini di

infrastrutture, servizi e competenze professionali – una componente

fondamentale del modello di sviluppo sostenibile. Gli ITS avranno sede nei

torrioni A e B adiacenti all’ingresso monumentale, mentre si ritiene di

allocare il Dipartimento transizione digitale nella sede del PACT in via di

ristrutturazione. Anche la sede dell’agenzia Pugliapromozione sarà

ricompresa nell’ambito del PACT.

*DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO*

La Giunta ha individuato l’Ufficio per la Transizione al Digitale (UTD),

sotto il coordinamento del suo Responsabile, quale struttura cui affidare

l’adeguamento ed il coordinamento di ogni iniziativa in materia di

interoperabilità e utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati

(PDND),

^^^^^

La Giunta ha proceduto a disporre indirizzi coordinati in materia di

sicurezza ciberbetica, individuando l’Ufficio per la Transizione al

Digitale quale struttura presso la quale opera il referente per la

cybersicurezza e ha individuato il Responsabile per la Transizione al

Digitale – quale referente per la cybersicurezza Il RTD regionale, inoltre,

viene designato quale Punto di Contatto ai sensi di legge.

*WELFARE*

Approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia, Co.Re.Com. Puglia,

Università degli Studi di Bari – Dipartimento For.Psi.Com (Dipartimento di

Scienze della formazione, psicologia, comunicazione), Ordine dei

giornalisti della Puglia e Assostampa per la promozione delle attività

sociali e culturali di interesse collettivo delle organizzazioni del Terzo

Settore attraverso l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni

regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

RAI. L’iniziativa

“Programmi dell’Accesso” è finanziata a valere su risorse regionali di

bilancio autonomo per complessivi ventimila euro.

^^^^^

Approvati in Giunta gli indirizzi operativi finalizzati all’estensione

della validità della misura “Patto di Cura” in favore dei disabili

gravissimi non autosufficienti. La misura è attuata a valere sulle risorse

del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. L’estensione della misura per

l’annualità 2025 è finalizzata a garantire la continuità dell’intervento in

favore dei beneficiari della misura e sarà finanziata a valere sulle

risorse già programmate sulla competenza 2024, non utilizzate per la

copertura del fabbisogno 2024.

*SALUTE*

La Giunta ha recepito la Convenzione Quadro INAIL – Regioni che attraverso

queste ultime, con le Aziende Sanitarie locali – che aderiscono alla

Convenzione, definendo le procedure finalizzate all’utilizzo a titolo

gratuito dei servizi telematici denominati *Flussi informativi, Registro di

Esposizione *e *Registro infortuni*, erogati online da INAIL sul Portale

Istituzionale e tramite download.

L’accordo vuole incrementare l’efficacia delle attività di programmazione e

pianificazione in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di

lavoro e consentire ai Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di

lavoro delle ASL l’efficiente ed omogeneo assolvimento delle rispettive

finalità istituzionali e degli obblighi di legge.s