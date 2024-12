(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

sab 14 dicembre 2024 L'équipe del Pronto Soccorso di Tradate protagonista ad un importante congresso svoltosi a Bologna.

Il team del Pronto Soccorso di Tradate, diretto dalla Dott.ssa Cristina Valli, ha partecipato, a Bologna, al congresso GAVeCeLT2024, appuntamento di riferimento nel campo degli accessi vascolari, in rappresentanza dell’ASST dei Sette Laghi

“Il nostro gruppo non ha solo partecipato a questo evento con entusiasmo, ma ne è stato protagonista – ha spiegato la Dott.ssa Valli – presentando due comunicazioni orali e gestendo un workshop teorico pratico sulla nuova realtà riguardante l’impianto degli accessi vascolari in Pronto Soccorso. Quest’ultimo rappresenta un progetto innovativo, che punta ad integrare le migliori pratiche nella gestione degli accessi vascolari in situazioni di emergenza”.

Il congresso GAVeCeLT si conferma una piattaforma fondamentale per aggiornarsi sulle più recenti innovazioni, approfondire strategie cliniche avanzate e dialogare con esperti e colleghi del settore.

“Partecipare a un evento di tale rilevanza è uno stimolo prezioso per continuare a migliorare la nostra pratica clinica quotidiana” ha concluso la Dott.ssa Valli.

Dott.ssa Francesca Mauri

Resp. URP e Comunicazione

ASST Sette Laghi – Varese