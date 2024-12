Comunicato stampa – Costa di Folgaria: inaugurato il punto vendita della Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Costa di Folgaria: inaugurato il punto vendita

della Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani

Taglio del nastro, oggi pomeriggio, nella località dell’altipiano folgaretano, del nuovo e moderno punto vendita della cooperativa di consumo. L’evento ha aperto ufficialmente le porte del negozio e consegnato ai consumatori soci e clienti un punto vendita dove fare la spesa ogni giorno.

Per radio e televisioni interviste e immagini al link https://www.broadcaster.it/it/media-news-releases/fc-vattaro-e-altipiani-inaugurazione-negozio-costa-folgaria/

Trento, 14 dicembre 2024 – Con la stagione invernale alle porte, a Costa di Folgaria ha aperto le sue porte il punto vendita nuovo e moderno della Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani.

La cerimonia di inaugurazione ha consegnato a soci e clienti un negozio in possesso di layout innovativo e di una offerta commerciale destinata a valorizzare anche le tipicità locali.

Il taglio del nastro ha rappresentato, contemporaneamente, un arrivo e una partenza: la conclusione del progetto e l’avvio dell’attività a servizio dei consumatori che sceglieranno questo punto vendita per la spesa di ogni giorno e, naturalmente, dei molti ospiti che, in inverno e in estate, giungono in questa località e sull’altipiano per trascorrere le proprie vacanze all’interno di uno straordinario scenario naturale.

L’inaugurazione

La cerimonia di ingresso è stata caratterizzata, in apertura, dagli interventi dei vertici della Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani: la presidente Patrizia Montermini, il vicepresidente Aldo Marzari, il direttore Andrea Corn.

“Per la nostra Famiglia Cooperativa è una grande soddisfazione, un traguardo ambito, la realizzazione di un desiderio – ha detto la presidente Montermini – Il desiderio di poter offrire ai propri soci, clienti e dipendenti un negozio moderno, dotato di tutte le migliori attrezzature, impianti e servizi che le moderne tecnologie offrono per un negozio di alimentari. Un negozio ampio con una vasta gamma di prodotti selezionati, nuovi servizi come in particolare la gastronomia calda”.

“Questo risultato – ha evidenziato il vicepresidente Marzari che ha seguito da vicino questo progetto – rappresenta non solo un investimento di oltre 1 milione di euro ma, soprattutto, un simbolo concreto del rilancio della nostra Famiglia Cooperativa. L’investimento che celebriamo oggi, pari a circa 1 milione 300 mila euro, è il risultato di un progetto iniziato più di dieci anni fa insieme a Sait. Questo traguardo rappresenta la conclusione di un percorso impegnativo, ma anche l’inizio di una nuova fase. Guardiamo al futuro con fiducia, con l’impegno di continuare a crescere, migliorare la nostra organizzazione e valorizzare le competenze che ci contraddistinguono. Faremo tesoro delle esperienze del passato per servire al meglio la nostra comunità”.

Il mondo delle istituzioni ha registrato la presenza del sindaco di Folgaria, Michael Rech, del presidente della Comunità di Valle Isacco Corradi, del consigliere provinciale Walter Kaswalder.

Gli organismi centrali della Cooperazione Trentina sono stati rappresentati dal presidente del consorzio Sait Renato Dalpalù e dalla vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione per il settore del consumo Paola Dal Sasso. “Davvero un bel negozio realizzato a regola d’arte – ha osservato Dal Sasso – Ora è compito dei consumatori soci garantire il futuro a questo punto vendita della cooperativa di consumo”.

Durante l’evento inaugurale è intervenuto, inoltre, Davide Palmerini, responsabile della filiale di Folgaria della Cassa Rurale Vallagarina.

Benedizione del punto vendita affidata a don Giorgio e taglio del nastro hanno ultimato l’evento arricchito dal linguaggio universale della musica proposta da Andrea Incani e dalla sua zampogna.

Il punto vendita

L’area di vendita è di 260 metri quadrati a cui si aggiungono alcune altre decine di metri quadrati dedicati al magazzino.

Lo staff a servizio dei consumatori conta otto risorse umane (in particolare nei periodi di alta stagione sia estiva e sia invernale). Il responsabile è Renato Filz. Il progetto ha valorizzato alcuni elementi di particolare importanza: il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura della struttura. Durante il periodo natalizio il punto vendita rimarrà aperto dalle 7.30 alle 19.30 con orario continuato (sabato e domenica compresi).

Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani è diretta da Andrea Corn. E realtà del consumo cooperativo dal 1896. Trentadue collaboratrici e collaboratori fissi a cui si aggiungono otto stagionali. Con quello di Costa i punti vendita sono dodici e co-operano nella quotidianità a Vattaro, Vigolo Vattaro, Bosentino, Pian dei Pradi, Carbonare, Nosellari, Luserna, San Sebastiano, Serrada, Folgaria (con due negozi).

Meritevole di essere ricordata, inoltre, la consegna spesa a domicilio in frazione Guardia. Un servizio attivato a inizio millennio e molto apprezzato dagli abitanti. “Cinque nostri punti vendita sono Sieg Servizi di Interesse Economico Generale – precisa Corn – Sono i negozi di Pian dei Pradi, Bosentino, Nosellari, San Sebastiano e Luserna, quest’ultimo inaugurato nel gennaio di due anni fa”.

Sempre a Folgaria – è stato ricordato – “a metà novembre abbiamo raccolto il testimone della famiglia Veneri intenzionata ad abbassare le serrande del negozio e abbiamo proseguito un servizio commerciale di grande tradizione per chi vive e lavora nella parte ovest della località”.

Fonte: Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani

Ufficio Stampa

Diego Nart

Ufficio Comunicazione e Stampa

Area Comunicazione Stampa e Promozione

Via Segantini, 10, 38122, Trento

cooperazionetrentina.it

infederazione.it