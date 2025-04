(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicato del 24/04/2025, ore 19:58

Consiglio

IV commissione: Sì agli articoli della Riforma Abitare 2025

**La commissione guidata da Deeg ha approvato gli articoli di propria competenza del dlp 41/25 con 3 sì e 3 astensioni.**

Dopo l’, la del Consiglio provinciale, guidata dalla presidente Waltraud Deeg, è tornata oggi a esaminare il disegno di legge provinciale n., Riforma Abitare 2025 , (ass. Ulli Mair, Peter Brunner, Luis Walcher), occupandosi degli articoli da 1 a 14 che ricadono nelle proprie competenze, riguardando il TITOLO I Edilizia abitativa agevolata con il CAPO I, Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”, che interviene tra l’altro sulle norme generali, gli interventi di emergenza in caso di calamità naturali e i provvedimenti per casi sociali d’emergenza, i contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni per fabbisogno abitativo primario in materia di requisiti per le agevolazioni, di agevolazioni, di vincolo sociale, di rinuncia e revoca dell’agevolazione, le agevolazioni per il recupero convenzionato, l’acquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, i contributi per il superamento di barriere architettoniche, e con il CAPO II, Modifica della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, “Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata”, con l’articolo riguardante acquisto e permuta di aree demaniali dal Ministero della Difesa. Al termine dell’esame, gli articoli hanno ricevuto parere favorevole con 3 sì (pres. Deeg e conss. Franz Locher e Anna Scarafoni) e 3 astensioni (conss. Zeno Oberkofler, Franz Ploner e Hannes Rabensteiner). Sia Oberkofler che Ploner hanno annunciato la presentazione di una relazione di minoranza.

Come riferisce la presidente Deeg al termine della seduta durata complessivamente 9 ore, “si è trattato di una discussione costruttiva: dei 67 emendamenti presentati ne sono stati accolti alcuni sia della maggioranza che dell’opposizione, producendo dei miglioramenti della proposta. I più significativi riguardano la limitazione dei costi degli studentati e l’introduzione dell’edilizia comunale quale ulteriore colonna dell’abitare a prezzi accessibili”.

Sulla Riforma Abitare 2025 si sono già espresse la e la, ma quest’ultima deve valutare ancora il Titolo IV, Norme finali, con le disposizioni finanziarie: la relativa seduta è prevista il 5 maggio.

**MC**

