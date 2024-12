[acspro] [CRUmbria-News] “Umbria maglia nera nella mobilità passiva in sanità: i numeri di uno scempio”

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

ven 13 dicembre 2024 Nota di Tommaso Bori (Pd)

(Acs) Perugia, 13 dicembre 2024 – “Sono allarmanti i dati sulla mobilità

sanitaria passiva dell’Umbria, pubblicati da Agenas nel suo ultimo

rapporto. Numeri che fotografano una realtà che ben conoscevamo, nella quale

gli umbri e le umbre sono stati costretti dalla destra ad andare fuori

regione per curarsi”. Così il consigliere regionale del Pd, Tommaso Bori,

che torna sulla necessità di una “operazione verità sulle liste

d’attesa e sui conti”. E sull’esigenza di prestare “la massima

attenzione su u na inversione di una tendenza che rischia di portare la

nostra sanità, una volta benchmark, in profondo rosso”.

“L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – spiega Bori –

evidenzia come l’Umbria, dal 2019 al 2023, sia stata la regione con il

maggior incremento di mobilità passiva, ovvero di prestazioni sanitarie

erogate fuori dalla nostra regione. Sono i numeri di quell’esodo sanitario

che abbiamo più volte denunciato. A fronte di ciò, è diminuito anche il

numero di pazienti che abbiamo attirato: -18 per cento. Da qui lo sbilancio

di 24 milioni di euro di differenza. Gli umbri cercano fuori regione

soprattutto risposte per malattie del periodo neonatale”.

“Questi – conclude Tommaso Bori – sono i numeri di uno scempio perpetrato

in cinque anni di amministrazione disastrosa della destra, che sarà nostro

compito ribaltare attraverso una attenta analisi di quanto ereditato”.

RED/mp

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79363