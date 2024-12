(ACON) BILANCIO. BORDIN: POTENZIATI TUTTI I SETTORI STRATEGICI DELLA REGIONE

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(ACON) Trieste, 13 dic – "Investire risorse significative

rappresenta una preziosa opportunit? per ampliare e consolidare

la capacit? di risposta della comunit? regionale. Va infatti

sottolineato che tutte le direttrici strategiche della regione

hanno ricevuto un sostanziale potenziamento”.

Per il presidente dell’Assemblea legislativa Fvg, Mauro Bordin,

si tratta di “una legge finanziaria ideata e sviluppata mettendo

al centro la famiglia, l’associazionismo e il sistema

imprenditoriale, approvata in un clima di confronto comunque

costruttivo e di collaborazione tra Maggioranza e Opposizioni”.

Il numero uno di piazza Oberdan, a margine dell’approvazione

della Manovra 2025, ha sottolineato in modo particolare

l’importanza del sostegno alle famiglie, evidenziando che “il

Consiglio regionale pone al centro della sua azione le iniziative

per contrastare il calo delle nascite. Si tratta di un problema

serio che richiede una riflessione profonda, poich? mette a

rischio il futuro stesso delle nostre comunit?”.

“Mi sento orgoglioso del lavoro svolto dall’Aula” ha concluso il

presidente Bordin, evidenziando “che ha saputo dialogare e

confrontarsi per prendere decisioni calibrate sulle esigenze del

territorio”.

