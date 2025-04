(ARC) Salute: Regione, su ospedale Spilimbergo proposta per specializzarlo

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Spilimbergo, 9 apr – Per l’ospedale di Spilimbergo ? in corso

una valutazione tecnica, sulla base delle norme vigenti, di

partnership pubblico-privato per garantire e migliorare i servizi

ospedalieri e la qualit? delle cure, sempre in modo gratuito per

i cittadini. Questo all’interno del sistema sanitario regionale

che oggi, a fronte dei nuovi bisogni sanitari e della carenza di

personale, deve guardare a un modello che specializzi gli

ospedali di rete e li renda sicuri e in grado di rispondere agli

standard. L’alternativa ? la difficolt? a mantenere aperti i

servizi.

?, in sintesi, quanto emerso questa sera dall’intervento

dell’assessore regionale alla Salute durante la seduta del

Consiglio comunale di Spilimbergo con all’ordine del giorno la

situazione socio-sanitaria dello spilimberghese e l’indirizzo

politico-strategico da parte dell’Amministrazione comunale sulle

ipotesi di eventuali esternalizzazioni di servizi dell’ospedale

cittadino.

Nell’illustrare l’iter in corso, l’assessore ha evidenziato come

si sia in presenza di alcune ipotesi di proposte di partenariato

pubblico-privato (tutte da valutare e approfondire) per alcuni

servizi ospedalieri. Si tratta di una procedura trasparente e

normata dalla vigente legge, secondo la quale le Aziende

sanitarie hanno l’obbligo di valutare le proposte unicamente

sulla base dell’interesse pubblico e, solo sulla base di questo,

qualora riconosciuto, la Regione si potr? esprimere. Quindi, si

vedr? solo successivamente agli esiti delle valutazioni delle

Aziende quali potranno essere le iniziative che la Regione

decider? di assumere. Perci?, ? stato ribadito, nessuna ipotesi

di privatizzazione. Vi ? solo una procedura, secondo la

normativa, che in questa fase di manifestazione di interesse ha

ovviamente bisogno della necessaria riservatezza.

L’obiettivo, come ? stato osservato dall’esponente della Giunta,

? trovare le possibili soluzioni che rendano pi? strutturati gli

ospedali spoke della rete regionale, mettendoli in grado di

superare le attuali criticit? garantendo i servizi. Le modalit?

delle alleanze pubblico-privato, ormai ben consolidate nelle

altre Regioni italiane, per la gestione di alcuni servizi oggi in

sofferenza, sono una possibile strada che consente di integrare,

non gi? di sostituire, il pubblico nella gestione sanitaria

efficientando il sistema nell’interesse dei pazienti.

Sottolineando la necessit? di superare le criticit? nella rete

degli ospedali spoke, l’assessore ha evidenziato che il modello

sanitario organizzativo attuale si scontra con un profondo

mutamento demografico che cambia radicalmente la domanda

sanitaria, spostandola dalle acuzie alle cronicit? e alle

fragilit? delle pluripatologie, date dall’et? avanzata dei

pazienti, e alla riabilitazione. Va necessariamente colmata la

progressiva distanza, come ? stato osservato, tra le aspettative

dei cittadini e la capacit? del sistema, che deve continuare a

reggere, di rispondere in modo tempestivo e uniforme.

Tornando poi sulle ipotesi allo studio della Regione per il

rafforzamento degli ospedali di rete, tra cui quello di

Spilimbergo, l’assessore ha ricordato che le esperienze dei

partenariati pubblico-privato nascono con una visione precisa:

dare risposte migliori e gratuite ai pazienti, riducendo i tempi

di attesa delle prestazioni, limitare i disagi degli spostamenti

per gli stessi pazienti e contrastare la fuga verso il privato

convenzionato di altre regioni, valorizzando tutte le risorse e

consentendo il mantenimento dei servizi.

Se l’attuale modalit? di gestione degli ospedali spoke mostra

criticit?, ? stato ribadito dall’esponente dell’Esecutivo

regionale, vi ? il dovere di correggerla. Sempre rimanendo

rigorosamente dentro un modello sanitario che resta completamente

nelle mani pubbliche e che d? la garanzia di prestazioni gratuite

nel rispetto degli standard previsti, consente di garantire la

tenuta dei servizi ospedalieri e il mantenimento dell’apertura

delle strutture.

