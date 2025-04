(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Dl P.A.: Sisto, via libera a stabilizzazione giovani ufficio processo

“Su iniziativa dei relatori del decreto P.A., è stato presentato, con il

placet del governo, un emendamento per rendere più efficiente la

stabilizzazione dei 6000 appartenenti all’ufficio del processo, che prevede

l’allineamento tra norme tecniche e finanziarie, con contestuale maggiore

apertura alla stabilizzazione anche per coloro che, al 2026, abbiano

maturato 12 mesi di lavoro continuativo. Questo dimostra l’attenzione del

Ministero della Giustizia e del governo alle utili professionalità che sono

entrate a far parte dell’ufficio del processo, elemento ormai fondamentale

non solo per il raggiungimento degli scopi del Pnrr ma per una giustizia

sempre più efficiente, a misura di cittadino “. Così il viceministro alla

Giustizia Francesco Paolo Sisto.