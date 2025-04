(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 *Dazi: Misiani (PD), sospensione ha riportato calma ma Trump resta

inaffidabile, utilizzare al meglio prossime settimane*

“La decisione di Trump di sospendere per 90 giorni l’applicazione dei dazi

ha riportato un minimo di calma dopo il devastante terremoto economico

provocato dal Liberation Day. Sarebbe però sbagliato illudersi che dalle

parti della Casa Bianca sia tornata la razionalità. Trump e i suoi sodali

rimangono totalmente inaffidabili. Per questo è necessario utilizzare al

meglio le prossime settimane. Concordare una strategia negoziale a livello

europeo. Preparare un piano di sostegno più solido per le imprese e le

famiglie italiane. Prendere atto che il mondo di prima in ogni caso non

tornerà e attrezzarsi di conseguenza”.

Così su X Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico.

Roma, 9 aprile 2025

