(ARC) Corregionali: Regione, parte integrante di identit Fvg

Trieste, 9 apr – L’attivit? dell’associazione Giuliani nel

mondo testimonia con forza quanto sia vivo, profondo e autentico

il legame tra i corregionali e il proprio territorio d’origine,

anche a molti chilometri di distanza. Le comunit? presenti fuori

regione sono parte integrante dell’identit? del Friuli Venezia

Giulia: custodiscono la memoria e le tradizioni di questa terra e

contribuiscono a diffonderne i valori culturali, storici e civili

nei contesti in cui operano, rafforzando il ruolo della Regione

nel panorama nazionale e internazionale.

? la sintesi del pensiero espresso dall’assessore regionale alle

Autonomie locali con delega ai Corregionali all’estero, che oggi

pomeriggio ha ricevuto nel palazzo della Regione a Trieste il

presidente dell’associazione Giuliani nel mondo e una delegazione

del circolo romano del sodalizio, l’associazione Triestini e

Goriziani in Roma “Generale Licio Giorgeri”.

A essi l’assessore ha rivolto il ringraziamento da parte

dell’Amministrazione regionale per il costante impegno profuso

nel proporre occasioni che uniscano la comunit? residente in

Friuli Venezia Giulia con quelle dei corregionali in citt? e

Paesi lontani. Alle numerose iniziative correntemente organizzate

durante l’anno, se ne aggiungeranno di nuove nel corso del 2025

per celebrare i 55 anni di fondazione dell’associazione.

Dopo aver ricordato le recenti norme con cui la Regione punta a

promuovere il rientro di giovani talenti nel proprio territorio,

l’assessore ha sottolineato l’importante contributo delle

associazioni dei corregionali nel comunicare le opportunit? che

oggi il Friuli Venezia Giulia ? in grado di offrire.

