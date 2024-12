(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 Nel giorno di Santa Lucia si rinnova l’appuntamento con la fiera millenaria

Dal 13 al 15 dicembre torna l’Antica Fiera di Santa Lucia a San Giovanni in

Marignano

Nella giornata di Santa Lucia, oltre al tradizionale mercato e

all’artigianato artistico, è in programma alle ore 10.30 la tradizionale

Santa Messa dedicata alla Santa patrona della luce e alle ore 18.00, presso

la Casa della Cultura, un incontro sulla tradizione e l’attualità di Santa

Lucia, che anche oggi ha tanto da dire a ciascuno di noi. Per tutte le

giornate della fiera resterà aperta e visitabile la chiesa dedicata alla

Santa che accoglierà concerti, farà ascoltare le sonorità dell’organo e

ospiterà uno splendido presepe. Sarà poi possibile anche scrivere letterine

a Santa Lucia, che verranno poi raccolte e conservate dai volontari che si

occupano della tutela della chiesa, di proprietà comunale.

Con la sua impostazione di tradizionale di fiera di paese, Santa Lucia è

un’iniziativa sempre attesa, fiera millenaria che rievoca le tradizioni

legate al solstizio invernale, alla celebrazione della Santa patrona della

vista ed alla vocazione contadina del borgo di San Giovanni in Marignano,

che si è da sempre distinto per la produzione di grano, olio e uva: non a

caso il suo appellativo è “Granaio dei Malatesta” per le oltre 128 fosse

granarie presenti nel sottosuolo e ancora oggi visibili in via XX Settembre.

Come omaggio alla tradizione rurale, quest’anno sarà dato spazio ad

un’esposizione di trattori e mezzi agricoli in Via Largo Libertà curata dal

Moto Club E. Vanni che parteciperà anche con le sue auto e moto d’epoca.

Durante i giorni della fiera, oltre al mercato, tantissime sono le

animazioni ed iniziative promosse dal territorio: appuntamenti musicali, il

tradizionale concerto del Corpo Bandistico, ma anche animazioni per i più

piccoli, il Villaggio degli Elfi ed i suoi laboratori a tema e l’iniziativa

di addobbo dell’albero a cura di Regno di Fuori, cui aderiscono sia gli

studenti delle scuole marignanesi che i nonni della Casa Residenza. Sotto i

portici dell’ex pescheria saranno presenti i giochi di una volta con il

Giardino dei Colori e il Regno di Fuori.

“La proposta natalizia marignanese fa perno sulla millenaria fiera, perché

ritrova in essa gli elementi fondamentali del Natale: sapori, scenari ed

atmosfera di un tempo. Il tema della luce fa parte della tradizione

marignanese, ma anche di quella contadina che celebrava il passaggio delle

stagioni e il ciclo dell’anno. La tradizione della Fiera si è nel tempo

modificata per adattarsi alla contemporaneità, tuttavia non si vuole

rinunciare, accanto all’atmosfera di festa del periodo natalizio, alla

promozione della tradizione del mercato, dei mezzi agricoli e dei prodotti

del territorio che sono un richiamo all’originaria tradizione, nonchè il

mercatino artigianale, i laboratori natalizi e le tante animazioni a tema

previste. Santa Lucia resta centrale nella tradizione marignanese, che la

vuole custode dei ricordi e del folclore popolare”.

Laura Pontellini

Ufficio Cultura, Eventi, Turismo

Segreteria del Sindaco

Comune di San Giovanni in Marignano

https://whatsapp.com/channel/0029VaGCHUdF6sn7rmNZwP0B

https://t.me/comunesgmarignano



FB E IG: Comunesgm/Bibliosgm/Lanottedellestreghesgm