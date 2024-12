Domani convegno su “Il sistema degli appalti tra decentramento produttivo e tutele”

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 12 dicembre 2024

Venerdì 13 dicembre convegno su “Il sistema degli

appalti tra decentramento produttivo e tutele”

Dalle 9.30 alle 17.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale

Venerdì 13 dicembre dalle 9.30 alle 17.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà il

decimo convegno regionale dal titolo Il sistema degli appalti tra decentramento produttivo e tutele.

A portare i saluti saranno l’Amministrazione comunale, il presidente AGI – Avvocati giuslavoristi

italiani della sezione Toscana Alessandro Failla, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia

Cecilia Turco, il presidente dell’Ordine Consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Pistoia Antonio

Orsi. Seguiranno Massimo Brancoli della Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli

Avvocati di Pistoia, il presidente della sezione Toscana ”Riccardo Del Punta” del Centro studi

Domenico Napoletano Vincenzo Nuvoli, il presidente della Fondazione Pera Ilaria Milianti, il

presidente della Consulta Consigli provinciali Consulenti del lavoro della Toscana Gloria Cappagli.

Nella prima sessione, presieduta dalla vicepresidente AGI della sezione Toscana Lisa Amoriello,

interverranno Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro dell’Università di Roma La Sapienza su

Struttura e gestione del contratto di appalto. Rapporti con la subfornitura, mentre Francesco

Natalini, Consulente del lavoro e commercialista si occuperà di CCNL applicabile e determinazione

dei trattamenti retributivi. Poi si passerà a La solidarietà negli appalti. Profili retributivi e

contributivi con Carlo Alberto Nicolini, presidente AGI della sezione Marche per proseguire con

Sicurezza e responsabilità negli appalti a cura di Chiara Coppetta Calzavara, giudice del Tribunale di

Venezia – sezione lavoro.

Dopo una pausa, la seconda sessione riprenderà alle 14.30 presieduta dal vicepresidente AGI della

sezione Toscana Riccardo Diamanti. Si parlerà de La circolazione dei lavoratori negli appalti. Il ruolo

delle parti sociali. A discuterne saranno il dirigente dell’Ispettorato del lavoro Fabrizio Nativi, il

consulente del lavoro – Ordine di Pistoia Vasco Romiti, il segretario confederale Cisl Mattia Pirulli, il

responsabile delle relazioni industriali Baker Hughes Lorenzo Messeri.

Gli altri interventi sono affidati al segretario generale Fiom- Cgil Toscana Daniele Calosi, al consulente

del lavoro dell’Ordine di Livorno e presidente della Consulta della Toscana Gloria Cappagli,

all’avvocata del Foro di Pisa e segretaria AGI Toscana Giuseppina Mortillaro.

Concluderanno il convegno gli interventi di Umberto Faita, segretario generale Fiom-Cgil Massa

Carrara e Antonio Lamberti, dottorando di ricerca in diritto del lavoro all’Università di Siena. Infine

Vito Vannucci, consigliere AGI – già componente del Consiglio Nazionale Forense, parlerà di Art 36

Costituzione e lavoro autonomo: i parametri ministeriali come contratti collettivi dell’avvocato?

L’evento è organizzato con la compartecipazione dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Pistoia e del

Comune di Pistoia ed è patrocinata, oltre che dai rispettivi Ordini professionali degli avvocati e dei

consulenti del lavoro, anche da Fondazione Giuseppe Pera, Fondazione Forense di Pistoia, sezione

Toscana “Riccardo Del Punta” del Centro Studi Domenico Napoletano e Consulta dei Consigli

provinciali dei consulenti del lavoro della Toscana.