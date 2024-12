comunicato tampa assunzione operatore casa di riposo

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

COMUNICATO STAMPA

In data 12 dicembre 2024, a seguito di formale procedura di mobilità, è stato assunto un operatore già dipendente della Casa di Riposo della Città di Asti, che verrà impiegato in mansioni di accoglienza all’interno del Comune di Asti.

Come noto le pubbliche amministrazioni devono rispettare ben precisi vincoli per quanto concerne le assunzioni di personale, il Sindaco Rasero esprime quindi particolare soddisfazione nel sottolineare l’impegno del Comune nel supportare la Casa di Riposo a superare questa fase di criticità.

