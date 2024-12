COMUNICATO STAMPA Lavori fiume Borbore

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

Lavori fiume Borbore

Come evidenziato anche dal Sindaco Maurizio Rasero in un video su Facebook, è in corso un importante intervento di manutenzione del Borbore da parte dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO – Ex Magistrato per il Po).

L’AIPO sta lavorando nel tratto del Borbore che attraversa la nostra città: dal ponte ferroviario (in prossimità della confluenza de Rio Rilate) fino al Tanaro.

Questo è un tratto strategico per il corretto scorrimento dell’acqua in tutto il Borbore ed è dotato di un sistema continuo di difesa in quanto attraversa la nostra città: per queste ragioni e per la nostra sicurezza è necessario e prioritario assicurare che l’acqua in quel tratto scorra liberamente e senza pregiudicare la sicurezza delle opere di protezione esistenti.

È di fondamentale importanza, pertanto, favorire il deflusso delle acque in caso di onda di piena ed evitare sbarramenti di materiale legnoso galleggiante, a seguito di sradicamento o caduta di alberi nel torrente.

“Le norme impongono la manutenzione in questo tratto e consentono, pertanto, il necessario taglio della vegetazione, dando la priorità al taglio di esemplari giunti a maturazione e insecchiti o morti, avendo cura di lasciare nella parte superiore delle sponde, saltuariamente, alberi o arbusti in buono stato vegetativo. Sono comunque oggetto di taglio gli alberi radicati sugli argini, al fine di evitare che l’ulteriore sviluppo delle radici o il loro sradicamento da parte dell’onda di piena possa comprometterne le prestazioni” – affermano il Sindaco Maurizio Rasero ed il Vicesindaco Stefania Morra.

Anche in passato analoghi lavori erano già stati effettuati, ogniqualvolta le risorse assegnate per gli interventi di Accordo Quadro lo avevano consentito.

Asti, 12 dicembre 2024

