(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 SCIOPERO, BARBERA(PRC): “DA SALVINI PAROLE EVERSIVE SUL DIRITTO DI

SCIOPERO. SI RITORNA AI TEMPI DEI PADRONI DELLE FERRIERE”

“Gravissime ed eversive le parole di Salvini sul diritto allo sciopero

riportate dalle agenzie stampa. Non passa giorno che non assistiamo a

continue picconate, da parte del governo Meloni, alla nostra Costituzione e

ai diritti fondamentali dei cittadini. Ora nel mirino del governo anche un

diritto sacrosanto come quello dello sciopero che Salvini vorrebbe rivedere

con la scusa che non sia più utile ai lavoratori. Parole contraddittorie e

strumentali, visto che finora Salvini è stato costretto ad abusare dello

strumento della precettazione proprio per ostacolare tale diritto e

depotenziarne gli effetti, nonostante che in Italia la regolamentazione del

diritto di sciopero sia già la più restrittiva d’Europa. Inutile ribadire

che tale volontà di limitare ancora di più il diritto di sciopero rientri

in quel disegno più generale di ridurre gli spazi di pluralismo e agibilità

democratica nel nostro Paese. Basti pensare al famigerato decreto Sicurezza

che va a colpire con la repressione e il carcere anche forme di lotta

pacifiche che sono da sempre patrimonio di quei movimenti che hanno

permesso nel passato la conquista di importanti diritti sociali e civili.

Con questo governo si ritorna ai tempi dei padroni delle ferriere. Per

questo motivo bisogna rilanciare la mobilitazione contro la deriva

autoritaria in atto”. Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato

politico nazionale di Rifondazione Comunista.