11 Dicembre 2024

CALENZANO: CALDERONE (FI), "GOVERNO IMPEGNATO A RAFFORZARE PREVENZIONE SUL LAVORO"

“Le pene e i reati legati agli incidenti sul lavoro esistono ma il vero problema è la prevenzione. Il governo di centrodestra sta lavorando molto per rafforzarla, intensificando, ad esempio, le ispezioni, perché la priorità è garantire la sicurezza sul lavoro. La magistratura e i processi intervengono solo dopo, quando ormai è troppo tardi. Se i lavoratori vengono messi in sicurezza, non si arriva a processi né a tragedie come quelle di Calenzano, Milazzo o Gela. Non basta avere norme e pene, bisogna applicarle e controllare rigorosamente che siano rispettate, soprattutto in attività lavorative ad alto rischio. Quando questo non accade, si verificano disastri che non solo provocano dolore, ma evidenziano un’ingiustizia profonda: nessun processo può restituire la vita a chi l’ha persa lavorando. Per questo è cruciale intervenire prima, costruendo una cultura della sicurezza e rafforzando la vigilanza sul rispetto delle regole in ogni contesto lavorativo.” Così Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, al Giornale Radio

