[Comune Palermo] Festività. Sei Mercatini di Natale visitabili a Palermo

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 Sono sei i mercatini di Natale che si stanno svolgendo in città. I primi

due, “Mercatino di Natale” e “Natale a Palermo” si trovano in piazza

Castelnuovo fino al prossimo 29 dicembre. In piazzale Ungheria è invece

visitabile, sempre fino al 29 dicembre, la mostra mercato “Cittadella del

Natale”, mentre in via Magliocco e piazzetta Flaccovio è attiva fino al 7

gennaio 25 la “Cittadella dell’artigianato”. Restando in pieno centro

storico e fino al 22 dicembre in via Maqueda, nel tratto che va da via del

Bosco a via dell’Università (esclusa) si potrà visitare il “Christmas

Town”. Infine presso il padiglione 20 e nell’ex area Luna Park della “Fiera

del Mediterraneo” fino al 7 gennaio ’25 saranno attivi gli spazi espositivi

del “Christmas Toys Magic”.

“Dopo il cartellone delle manifestazioni artistiche e culturali in

programma nel periodo delle feste di fine anno, presentato la settimana

scorsa – hanno commentato il sindaco Lagalla e l’assessore alle Attività

Produttive, Giulio Forzinetti, diamo risalto anche a tutti quegli spazi

individuati dall’amministrazione per la realizzazione di mercati e villaggi

natalizi. Siamo soddisfatti di dare risalto anche alle attività produttive

del territorio e di poter offrire spazi espositivi e di aggregazione per le

famiglie e i più piccoli e i visitatori. Tutto questo nasce dalla proficua

collaborazione tra pubblico e soggetti privati che ringraziamo per la loro

proposta che arricchirà il programma degli eventi natalizi in città”.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo