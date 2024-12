(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Strategie, strumenti e progetti per l’UnivPM.

** Comunicato Stampa, 9 dicembre 2024

Equità e Benessere Psicologico. Strategie, strumenti e progetti per l’Università Politecnica delle Marche

Convegno in programma mercoledì 11 dicembre, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, a partire dalle ore 9:00, in Aula R.

Si è recentemente celebrata, il 3 dicembre scorso, la Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1981 dall’ONU. Dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006, ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. Dal 2015, anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, si fonda sul principio che nessuno sia lasciato indietro. In particolare, l’Agenda mira a un rafforzamento dei servizi sanitari nazionali e al miglioramento di tutte quelle strutture che possano permettere un effettivo accesso ai servizi per tutte le persone.

L’Università Politecnica delle Marche, partendo da questi fondamentali presupposti, ha deciso di dare il suo contributo non solo tramite seminari e convegni a scopo divulgativo ma anche attraverso servizi e attività che saranno raccontate all’evento in programma l’11 dicembre, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, a partire dalle ore 9:00, in Aula R, dal titolo: “Equità e Benessere Psicologico. Strategie, strumenti e progetti per l’Ateneo”.

“L’incontro fa parte di un percorso che UnivPM ha intrapreso da anni, per la valorizzazione delle persone e del benessere psicologico – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – impegnandosi sempre più nel costruire una comunità più equa, aperta, giusta e, quindi, anche più sana”.

Per il benessere psicologico l’Ateneo ha raddoppiato, nell’ultimo anno, il servizio di Sportello di Ascolto Piscologico gratuito per la componente studentesca. È stata attivata, inoltre, una convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, per offrire un servizio gratuito di consulenza per situazioni di particolare disagio psichiatrico. Infine, per implementare i servizi di sostegno psicologico già presenti, l’Università Politecnica delle Marche ha stipulato una convenzione con l’Ordine degli Psicologi delle Marche.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione delle nuove linee guida CNUDD e del documento sui BES a cura della prof.ssa Marianna Capecci, Referente di Ateneo per l’Area Inclusione e Benessere Psicologico, il convegno darà spazio a diverse tematiche.