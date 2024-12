Comunicato stampa – Incontro alla LUM con startup

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

9 dicembre 2024

ALLA LUM L’ENGINEERING GROWTH HACKING – FOCUS STARTUP

Incontro con le startup beneficiare delle misure di supporto della Regione Puglia

9 dicembre 2024 – Domani, martedì 10 dicembre, alle ore 14.30 si terrà presso il Campus dell’Università LUM “Giuseppe Degennaro” il LUM Engineering Growth Hacking – Focus Startup, un incontro con alcune startup beneficiare delle misure di supporto della Regione Puglia, promosso dal Laboratorio di Proof of Concept LUM-STMicroelectronics con la collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione ARTI-Puglia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire alle startup beneficiarie delle misure di supporto della Regione Puglia presenti un momento di riflessione sul significato e sulle opportunità delle strategie di proof of concept nel divenire del loro processo di sviluppo imprenditoriale.

Una particolare attenzione sarà riservata all’illustrazione di progettualità di proof of concept realizzate con l’utilizzo delle tecnologie ST e alla condivisione di buone pratiche di collaborazione università-imprese realizzate nell’ambito del Laboratorio PoC LUM-ST oltre che della più ampia rete di laboratori di PoC promossi da ST sul territorio nazionale.

Ne parleranno il Rettore della LUM Antonello Garzoni, il direttore del Dipartimento di Ingegneria della LUM Giovanni Schiuma, la pro rettrice all’Innovazione della LUM Giustina Secundo, Stefano Marastoni senior economist di ARTI Puglia, Pasquale Del Vecchio e Alessandro Massaro, responsabili scientifici del laboratorio PoC LUM-ST della LUM, Luciano Pini, EMEA Strategic Marketing STMicroelectronics-Head of South EMEA&Nordic IoT Biz Development STMicroeletronics, Luigi Malpighi, EMEA Strategic Marketing Italy & Spain IoT Biz Development presso STMicroeletronics e Antonio Sacchetti, CEO di Tera srl.