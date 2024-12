(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 dicembre 2024 M5S CAMERA: NOTA FI SENATO INQUALIFICABILE, INDEGNA DELL’ISTITUZIONE CHE LO OSPITA

ROMA, 8 dic. – “La nota diffusa dal gruppo di Forza Italia al Senato contro il deputato 5 Stelle Agostino Santillo è inqualificabile per il suo contenuto offensivo e indegna dell’istituzione che ospita quel gruppo. C’è un limite anche alla polemica politica e questo limite consiste nel rispetto delle persone e delle istituzioni che sia i firmatari che il destinatario delle invettive rappresentano, i primi evidentemente in modo indegno. Peraltro, chiunque frequenti la politica italiana intuisce chi sia l’autore di una simile prosa, la persona in questione si cela forse dietro la firma del gruppo per vergogna? Può garantire che tutti i suoi colleghi del gruppo di Forza Italia sono al corrente della diffusione di una simile indecenza istituzionale? Invitiamo i colleghi senatori forzisti a prendere le distanze da questa pessima caduta di stile”.

Lo afferma il gruppo M5S alla Camera dei Deputati.

