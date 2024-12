Mercosur, Lega: Ue mette a rischio imprese e lavoratori italiani, intesa sbagliata

(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

Roma, 7 dic. – “Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo con forza: siamo contrari alle soluzioni trovate per l’intesa commerciale Ue-Mercosur. Le nostre perplessità sul tema sono note, numerosi atti parlamentari lo testimoniano fin dalla scorsa legislatura e anche di recente abbiamo ribadito la necessità di promuovere un’intesa con i Paesi europei che hanno manifestato contrarietà al fine di modificare l’accordo, attraverso un’interrogazione. Purtroppo non sono state adottate le migliorie che abbiamo proposto, e riteniamo sia un problema grave per le nostre realtà. Le tutele necessarie per i prodotti italiani sono completamente assenti, di fatto il meccanismo delle quote favorirà prodotti più economici e di qualità inferiore. Una simile intesa commerciale rischia di mettere in crisi le oltre 740.000 imprese agricole italiane e anche la salute dei consumatori, poiché non c’è nessuna garanzia che i prodotti di importazione rispettino gli standard di quelli prodotti in Europa. Il settore agricolo corre un grosso rischio esattamente come quello dell’automotive, per scelte politiche ideologiche o di convenienza che poi ricadranno sui cittadini e imprese. Come Lega alziamo la voce, esattamente come hanno fatto anche le associazioni sindacali agricole e le imprese della filiera agroalimentare, senza dimenticare le proteste degli agricoltori”.

Lo dichiarano i parlamentari della Lega in commissioni Agricoltura di Senato e Camera.

