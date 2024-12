Bonafoni (Pd): vicinanza ai sindacati di lavanderie industriali

(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

7/12/2024

BONAFONI (PD): SOLIDARIETA’ AI SINDACATI DI LAVANDERIE INDUSTRIALI

Esprimo vicinanza alle organizzazioni sindacali impegnate nella vertenza

sulle lavanderie industriali e la mia piena adesione alle ragioni dello

sciopero indetto per la giornata del 15 gennaio.

Siamo di fronte ad un atteggiamento vergognoso della destra al governo

della Regione: abbiamo prima assistito alla defezione dell’assessore

Schiboni che nella Commissione competente avrebbe dovuto dare una serie di

risposte al problema delle gare al massimo ribasso in questo settore.

Quelle risposte non sono arrivate neanche in un secondo momento, quando ci

si attendeva la convocazione di un tavolo tecnico insieme alle

rappresentanze sindacali già impegnate a tutelare lavoratrici e lavoratori

in un ambito dove il monitoraggio della qualità degli appalti dovrebbe

essere la priorità per la Regione.

Continueremo a vigilare e a pretendere risposte che siano finalmente

all’altezza del destino di centinaia di lavoratrici e lavoratori.

Così in una nota Marta Bonafoni, consigliera regionale del Partito

Democratico.