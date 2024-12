𝐓𝐫𝐨𝐢𝐚, 𝐛𝐥𝐨𝐠𝐠𝐞𝐫 𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞

(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 ROSONE E TRADIZIONE

GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA GIORNATA

Grande successo di partecipazione per la prima giornata di Rosone e Tradizione – Tra storie, sapori e

sorprese, la serie di eventi che la cittร di Troia dedica ai giorni dellโ€™Avvento.

Un progetto dallโ€™APS Puglia Senza Ostacoli, organizzato in collaborazione con Puglia Expo, finanziato

dallโ€™Assessorato allโ€™Istruzione della Regione Puglia, che ha lโ€™obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi

ad una sana alimentazione, partendo dalle tradizioni locali

Ieri, decine di camperisti e blogger, arrivati da tuttโ€™Italia, accolti dal sindaco, Francesco Caserta e

dallโ€™Amministrazione comunale, hanno potuto apprezzare la bellezza del borgo antico attraverso le guide

teatralizzate, e gustare alcuni prodotti del territorio. Sold-out per tutte le strutture ricettive, in cittร sono arrivati

turisti da tutta la Puglia e dalle vicine regioni. Rosone e Tradizione dedica grande spazio ai bambini. Ieri

pienone per Colto & Mangiato Kids, tanti bambini, guidati da Tony Augello e Massimo Andrea Di Maggio,

si sono cimentati in un laboratorio culinario. Oggi, nuovo appuntamento con la cucina con Candida Di

Pierro del Gallery Bistrot Contemporaneo, con uno Cooking Show per bambini e adolescenti che esplorerร

la cucina tra innovazione e tradizione.

Relax, bellezza e gusto accompagnano chi arriva a Troia per una semplice passeggiata nel borgo, reso

ancor piรน suggestivo dalle luci e decorazioni natalizie, e interessante per il ricco programma dellโ€™Avvento.

Oggi e domani, giorno dellโ€™Immacolata la cittร sarร animata da musica, laboratori di pasticceria per bambini,

visite teatralizzate nel centro storico e viste guidate al Museo della Cattedrale, spettacoli di luci con

trampolieri.

Segue la locandina del programma di Rosone e Tradizione – Tra storie, sapori e sorprese

