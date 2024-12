SINDACO RICEVE IDEATORE CONEROPOLY – COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI VENERDI 6 DICEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Ancona, 6 dicembre 2024

CONEROPOLY: IL SINDACO RICEVE L’IDEATORE DEL GIOCO DA TAVOLA ANCONETANO, FRANCESCO TONTI

Il Sindaco Daniele Silvetti ha ricevuto stamattina Francesco Tonti, imprenditore della startup ‘Giochi anconetani’, che ha realizzato il gioco da tavola ‘Coneropoly’ per valorizzare le specificità del territorio attraverso un’attività ludica che coinvolge anche le nuove generazioni.

“Sono incuriosito e ammirato, da appassionato di giochi da tavola quale sono, dalla capacità imprenditoriale di questo giovane concittadino che ha trasformato un gioco in un momento di promozione e di senso di comunità" ha commentato il primo cittadino.

Tanti i riferimenti ai luoghi del cuore: al posto degli alberghi, ad esempio, sarà possibile costruire le iconiche Grotte del Passetto. Le pedine, realizzate in 3D, rappresentano il Monumento, il Lazzaretto, il leone di San Ciriaco, le Due Sorelle, iI mosciolo e ‘il Ca' de Luzi’. I tre mazzi di carte sono disegnati a mano ed è possibile giocare fino a un massimo di 6 giocatori.

La realtà di Giochi Anconetani nasce con ‘Il tombolò’ durante le festività natalizie dello scorso anno e, visto il successo riscontrato per l’esordio, quest’anno ha proposto una versione del più famoso gioco basato su caselle, case e alberghi, declinato in versione completamente anconetana: dall’uso dei termini dialettali alle proprietà da vendere e comprare, tutto è un richiamo al capoluogo di regione.

“Il gioco è completamente Made in Ancona – spiega l’imprenditore Tonti – e stiamo già pensando a cosa realizzare il prossimo anno, date le numerose richieste che ci arrivano”.