Programma per l’80^ anniversario della Giornata della memoria dei martiri di Mirano – 9 e 10 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Anniversario

Giornata della memoria e dei

martiri della Città di Mirano

Città

Mirano

Sei ragazzi, una notte.

La nostra piazza,

piazza Martiri della Libertà.

La loro storia che è la nostra:

SCOPRILA

I MARTIRI

MIRANO

Cesare Chinellato Cesare Spolador

Severino Spolaor

Bruno Garbin

Giovanni Garbin Giulio Vescovo

PERCORSO DELLA MEMORIA

Martedì 10 dicembre

Ore 17.00

partecipazione libera

Ritrovo davanti al Municipio: itinerario a piedi guidato nel centro storico per raccontare i tragici eventi accaduti nella

notte tra il 10 e l’11 dicembre 1944, in un percorso nei luoghi e nelle storie della più

violenta rappresaglia nazifascista a Mirano.

PROGRAMMA

80^ Anniversario Giornata della memoria e dei martiri della Città di Mirano

LUN 9 DICEMBRE

MAR 10 DICEMBRE

Ore 18.00:

Conferenza “Storia e memoria: percorsi possibili”

ne discutono Marco Borghi, già Direttore dell’IVESER, e

Martino Lazzari

Teatro di Mirano, via della Vittoria 75

Dalle ore 8.30:

Percorso commemorativo

dedicato alle scuole

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 20.45:

Spettacolo “Storie Nostre”

Testo e regia di Beppe Bovo

Teatro di Mirano, via della Vittoria 75

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su



“L. da Vinci” e “G. Mazzini” insieme a

studenti del Liceo “Majorana–Corner”

Ore 17.00:

Percorso della Memoria

A cura del Comune di Mirano e Martino Lazzari

partecipazione libera

ritrovo davanti al Municipio