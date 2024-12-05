Grottaglie si accende di magia: il Natale 2024 tra tradizione, arte, spettacolo e shopping

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 COMUNE DI
GROTTAGLIE
1 DICEMBRE
ORE 19 | PIAZZA REGINA MARGHERITA
PETTOLATA DEL 1° DICEMBRE
6 DICEMBRE
ORE 19 | CHIESA MATRICE GROTTAGLIE
NATALITER 2024
CORO “FÀLANTOCHORUS”
7 DICEMBRE
ORE 19 | CENTRO STORICO, Q.RE CERAMICHE
ACCENSIONE DELLE LUMINARIE
NEI VICOLI E NELLE ‘NCHIOSCE
9 DICEMBRE
DAL 9 DICEMBRE AL 5 GENNAIO
DALLE ORE 9 | PRESSO ASS. PROLOCO
COLORA IL TUO PRESEPE
PRENOTAZIONE NECESSARIA
DAL 9 DICEMBRE AL 5 GENNAIO
DALLE ORE 9 | CARITAS CHIESA MADRE
LA CALZA SOSPESA: RACCOLTA
MATERIALE SCOLASTICO E GIOCHI
10 DICEMBRE
ORE 16:30-18 | BIBLIOTECA G. PIGNATELLI
STORIE DI NATALE IN BIBLIOTECA
13 DICEMBRE
ORE 16 | PARR. S. MARIA IN CAMPITELLI
MANIFESTAZIONE INFANZIA
“LA SORTE”
21 DICEMBRE
ORE 10:30-12 | BIBLIOTECA G. PIGNATELLI
STORIE DI NATALE IN BIBLIOTECA
ORE 17:30 | CHIESA SANTA LUCIA
PROCESSIONE DELLA VENERATA
IMMAGINE DI SANTA LUCIA
PIAZZA VERDI
ORE 19 | PIAZZA REGINA MARGHERITA
SPETTACOLO PRENATALIZIO
DEI BAMBINI DELLE SCUOLE
E ACCENSIONE DEL FALÒ
ORE 10-13 E ORE 17 A SEGUIRE
MERCATINO DI NATALE
ORE 19 | EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI
ESPOSIZIONI, MUSICA E MERCATINI
A CURA DI ASS. “EX FRANTOIO”
ESPOSIZIONE DI OPERE DI ARTISTI
VARI, MERCATINI NATALIZI,
RASSEGNA MUSICALE
ORE 19 | PIAZZA VERDI, VIA MARCONI
ACCENSIONE DELLE LUMINARIE
E INAUGURAZIONE DELLA RUOTA
PANORAMICA
11 DICEMBRE
ORE 9 | PRESSO PLESSO CAMPITELLI
MANIFESTAZIONE INFANZIA
I.C. CAMPITELLI
ORE 19 | PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE
APERTURA DELLA PISTA DI
GHIACCIO
ORE 18 | PIAZZA VERDI
ARTISTI DI STRADA
A CURA DEI “PACHAMAMA”
PIAZZA VERDI, VIA MARCONI
ORE 19:30 | CENTRO STORICO
A SUON DIVIN…
ORE 19 | CHIESA MADONNA DEL ROSARIO
CONCERTO DI NATALE
I.C. PIGNATELLI
8 DICEMBRE
ORE 9-13 | PIAZZA VERDI, VIA MARCONI
RADUNO FIAT 500 D’EPOCA
12 DICEMBRE
ORE 9:30 | ND
MANIFESTAZIONE INFANZIA
I.C. CAMPITELLI
▪ Mercatini natalizi e Food Track e Stand, con proposte
gastronomiche e beverage, provenienti da tutta Italia
▪ Installazione della tanto attesa Ruota Panoramica
“Carosello”, della storica famiglia Sofﬁatti
▪ Artisti di strada con spettacoli ﬁssi ed itineranti,
cantanti e concerti Gospel
▪ Flodiffusione “Radio Christmas Village”
▪ Asta di beneﬁcenza con le opere pittoriche cedute
dal Maestro Oronzo D’Amuri
▪ ORE 21 | Installazione di spettacolo viaggiante
di caratura internazionale: Fontane
danzanti e fuoco della ditta “Cazacus”
(dopo i successi di Piazza San
Pietro e del 2 Giugno)
EVENTO ENOGASTRONOMICO CON PETTOLE,
VINO E CASTAGNE PROPOSTE DA VARI CHEF
ORE 18:30 | CASTELLO EPISCOPIO
INAUGURAZIONE DELLA 45MA
MOSTRA DEL PRESEPE
IN CONTEMPORANEA | CASTELLO EPISCOPIO
ASPETTANDO IL NATALE 2024
NEL CENTRO STORICO
DI GROTTAGLIE
DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
ORE 18:30 | PRESSO ASS. PRO LOCO
PASSEGGIATE DIGESTIVE
PRENOTAZIONE NECESSARIA
ORE 19:30 | CENTRO STORICO
A SUON DIVIN…
EVENTO ENOGASTRONOMICO CON PETTOLE,
VINO E CASTAGNE PROPOSTE DA VARI CHEF
ORE 16:30-18 | BIBLIOTECA G. PIGNATELLI
STORIE DI NATALE IN BIBLIOTECA
14 DICEMBRE
ORE 18
22 DICEMBRE
ORE 9-13 | PIAZZA VERDI, VIA MARCONI
RADUNO PIAGGIO VESPA
E LAMBRETTA D’EPOCA
ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI
MERCATINO DI NATALE
ORE 18-20:30 | P. PRINCIPE DI PIEMONTE
BABBO NATALE IN PIAZZA
I BAMBINI POTRANNO CONOSCERE BABBO NATALE,
FARSI FOTOGRAFARE CON LUI E CONSEGNARGLI
LE LORO LETTERINE
ORE 19 | PARTENZA CASTELLO EPISCOPIO
CANTO DI NATALE:
VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA
DEL CENTRO STORICO
SETTIMANA
CHRISTMAS VILLAGE
DEL NATALE
23 DICEMBRE
ORE 19:30 | COLLEGIATA MARIA SS. ANNUNZIATA
PAPPO NATALE E L’ELFA PAPPA
RACCONTO DELLE PIÙ BELLE LEGGENDE SUI CIBI NATALIZI
DELLA TRADIZIONE PUGLIESE
ORE 19 | EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI
ESPOSIZIONI, MUSICA E MERCATINI
A CURA DI ASS. “EX FRANTOIO”
IN CONTEMPORANEA | EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI
“SALOTTO ELETTRONICO”
A CURA DELL’ARTISTA ALEX PALMIERI
ORE 17-21 | PIAZZA SANTA LUCIA
PETTOLATA IN PIAZZA
15 DICEMBRE
ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI
MERCATINO DI NATALE
ORE 18-20:30 | P. PRINCIPE DI PIEMONTE
BABBO NATALE IN PIAZZA
I BAMBINI POTRANNO CONOSCERE BABBO NATALE,
FARSI FOTOGRAFARE CON LUI E CONSEGNARGLI
LE LORO LETTERINE
ORE 18:30 | CENTRO STORICO
ASPETTANDO IL NATALE 2024
NEL CENTRO STORICO
▪ Mercatini, Aree Food, Stand con giocattoli
▪ Mascotte con giochi di intrattenimento per bambini
▪ Spettacoli di magia con almeno due repliche
25 DICEMBRE
ORE 19 | PIAZZA REGINA MARGHERITA
DISCESA DI BABBO NATALE
A CURA DELL’ASS. “GRUPPO GROTTE”
17 DICEMBRE
ORE 18 | VIA PARINI
ARTISTI DI STRADA
A CURA DEI “PACHAMAMA”
18 DICEMBRE
ORE 19 | CHIESA MADONNA DEL ROSARIO
CONCERTO DI NATALE
I.C. PIGNATELLI
19 DICEMBRE
ORE 19:30 | PARR. S. MARIA IN CAMPITELLI
CONCERTO DI NATALE 2024
ANTEAS
ORE 16:30-18 | BIBLIOTECA G. PIGNATELLI
STORIE DI NATALE IN BIBLIOTECA
26 DICEMBRE
ORE 19:30 | PIAZZA S. FRANCESCO
UP TO THE JEFU
1 GENNAIO
ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI
MERCATINO DI NATALE
ND | CENTRO STORICO
ASPETTANDO IL NATALE 2024
NEL CENTRO STORICO
4, 5 E 6 GENNAIO
ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI
MERCATINO DELLE CALZE
E DOLCIUMI DELLA BEFANA
28 E 29 DICEMBRE
ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI
MERCATINO DI NATALE
ORE 19 | EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI
ESPOSIZIONI, MUSICA E MERCATINI
A CURA DI ASS. “EX FRANTOIO”
▪ Mercatini Aree Food
▪ Tombolata (pomeriggio)
▪ Concerto musicale (serata)
31 DICEMBRE
ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI
MERCATINO DI NATALE
6 GENNAIO
ORE 16 | PALAZZETTO CAMPUS CAMPITELLI
LA BEFANA DEL POLIZIOTTO
PIAZZA REGINA MARGHERITA
ORE 19 | PIAZZA REGINA MARGHERITA
DISCESA DELLE BEFANA
CONCERTO DI CAPODANNO
Per tutti i dettagli
sugli eventi:
5 GENNAIO
ORE 18:30 | PIAZZA VERDI
ASPETTANDO LA BEFANA 2025
NEL CENTRO STORICO
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A CURA DELL’ASS. “GRUPPO GROTTE”
COMUNE DI
GROTTAGLIE
(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 COMUNE DI