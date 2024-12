Grottaglie si accende di magia: il Natale 2024 tra tradizione, arte, spettacolo e shopping

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 COMUNE DI

GROTTAGLIE

1 DICEMBRE

ORE 19 | PIAZZA REGINA MARGHERITA

PETTOLATA DEL 1° DICEMBRE

6 DICEMBRE

ORE 19 | CHIESA MATRICE GROTTAGLIE

NATALITER 2024

CORO “FÀLANTOCHORUS”

7 DICEMBRE

ORE 19 | CENTRO STORICO, Q.RE CERAMICHE

ACCENSIONE DELLE LUMINARIE

NEI VICOLI E NELLE ‘NCHIOSCE

9 DICEMBRE

DAL 9 DICEMBRE AL 5 GENNAIO

DALLE ORE 9 | PRESSO ASS. PROLOCO

COLORA IL TUO PRESEPE

PRENOTAZIONE NECESSARIA

DAL 9 DICEMBRE AL 5 GENNAIO

DALLE ORE 9 | CARITAS CHIESA MADRE

LA CALZA SOSPESA: RACCOLTA

MATERIALE SCOLASTICO E GIOCHI

10 DICEMBRE

ORE 16:30-18 | BIBLIOTECA G. PIGNATELLI

STORIE DI NATALE IN BIBLIOTECA

13 DICEMBRE

ORE 16 | PARR. S. MARIA IN CAMPITELLI

MANIFESTAZIONE INFANZIA

“LA SORTE”

21 DICEMBRE

ORE 10:30-12 | BIBLIOTECA G. PIGNATELLI

STORIE DI NATALE IN BIBLIOTECA

ORE 17:30 | CHIESA SANTA LUCIA

PROCESSIONE DELLA VENERATA

IMMAGINE DI SANTA LUCIA

PIAZZA VERDI

ORE 19 | PIAZZA REGINA MARGHERITA

SPETTACOLO PRENATALIZIO

DEI BAMBINI DELLE SCUOLE

E ACCENSIONE DEL FALÒ

ORE 10-13 E ORE 17 A SEGUIRE

MERCATINO DI NATALE

ORE 19 | EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI

ESPOSIZIONI, MUSICA E MERCATINI

A CURA DI ASS. “EX FRANTOIO”

ESPOSIZIONE DI OPERE DI ARTISTI

VARI, MERCATINI NATALIZI,

RASSEGNA MUSICALE

ORE 19 | PIAZZA VERDI, VIA MARCONI

ACCENSIONE DELLE LUMINARIE

E INAUGURAZIONE DELLA RUOTA

PANORAMICA

11 DICEMBRE

ORE 9 | PRESSO PLESSO CAMPITELLI

MANIFESTAZIONE INFANZIA

I.C. CAMPITELLI

ORE 19 | PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE

APERTURA DELLA PISTA DI

GHIACCIO

ORE 18 | PIAZZA VERDI

ARTISTI DI STRADA

A CURA DEI “PACHAMAMA”

PIAZZA VERDI, VIA MARCONI

ORE 19:30 | CENTRO STORICO

A SUON DIVIN…

ORE 19 | CHIESA MADONNA DEL ROSARIO

CONCERTO DI NATALE

I.C. PIGNATELLI

8 DICEMBRE

ORE 9-13 | PIAZZA VERDI, VIA MARCONI

RADUNO FIAT 500 D’EPOCA

12 DICEMBRE

ORE 9:30 | ND

MANIFESTAZIONE INFANZIA

I.C. CAMPITELLI

▪ Mercatini natalizi e Food Track e Stand, con proposte

gastronomiche e beverage, provenienti da tutta Italia

▪ Installazione della tanto attesa Ruota Panoramica

“Carosello”, della storica famiglia Soffiatti

▪ Artisti di strada con spettacoli fissi ed itineranti,

cantanti e concerti Gospel

▪ Flodiffusione “Radio Christmas Village”

▪ Asta di beneficenza con le opere pittoriche cedute

dal Maestro Oronzo D’Amuri

▪ ORE 21 | Installazione di spettacolo viaggiante

di caratura internazionale: Fontane

danzanti e fuoco della ditta “Cazacus”

(dopo i successi di Piazza San

Pietro e del 2 Giugno)

EVENTO ENOGASTRONOMICO CON PETTOLE,

VINO E CASTAGNE PROPOSTE DA VARI CHEF

ORE 18:30 | CASTELLO EPISCOPIO

INAUGURAZIONE DELLA 45MA

MOSTRA DEL PRESEPE

IN CONTEMPORANEA | CASTELLO EPISCOPIO

ASPETTANDO IL NATALE 2024

NEL CENTRO STORICO

DI GROTTAGLIE

DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

ORE 18:30 | PRESSO ASS. PRO LOCO

PASSEGGIATE DIGESTIVE

PRENOTAZIONE NECESSARIA

ORE 19:30 | CENTRO STORICO

A SUON DIVIN…

EVENTO ENOGASTRONOMICO CON PETTOLE,

VINO E CASTAGNE PROPOSTE DA VARI CHEF

ORE 16:30-18 | BIBLIOTECA G. PIGNATELLI

STORIE DI NATALE IN BIBLIOTECA

14 DICEMBRE

ORE 18

22 DICEMBRE

ORE 9-13 | PIAZZA VERDI, VIA MARCONI

RADUNO PIAGGIO VESPA

E LAMBRETTA D’EPOCA

ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI

MERCATINO DI NATALE

ORE 18-20:30 | P. PRINCIPE DI PIEMONTE

BABBO NATALE IN PIAZZA

I BAMBINI POTRANNO CONOSCERE BABBO NATALE,

FARSI FOTOGRAFARE CON LUI E CONSEGNARGLI

LE LORO LETTERINE

ORE 19 | PARTENZA CASTELLO EPISCOPIO

CANTO DI NATALE:

VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA

DEL CENTRO STORICO

SETTIMANA

CHRISTMAS VILLAGE

DEL NATALE

23 DICEMBRE

ORE 19:30 | COLLEGIATA MARIA SS. ANNUNZIATA

PAPPO NATALE E L’ELFA PAPPA

RACCONTO DELLE PIÙ BELLE LEGGENDE SUI CIBI NATALIZI

DELLA TRADIZIONE PUGLIESE

ORE 19 | EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI

ESPOSIZIONI, MUSICA E MERCATINI

A CURA DI ASS. “EX FRANTOIO”

IN CONTEMPORANEA | EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI

“SALOTTO ELETTRONICO”

A CURA DELL’ARTISTA ALEX PALMIERI

ORE 17-21 | PIAZZA SANTA LUCIA

PETTOLATA IN PIAZZA

15 DICEMBRE

ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI

MERCATINO DI NATALE

ORE 18-20:30 | P. PRINCIPE DI PIEMONTE

BABBO NATALE IN PIAZZA

I BAMBINI POTRANNO CONOSCERE BABBO NATALE,

FARSI FOTOGRAFARE CON LUI E CONSEGNARGLI

LE LORO LETTERINE

ORE 18:30 | CENTRO STORICO

ASPETTANDO IL NATALE 2024

NEL CENTRO STORICO

▪ Mercatini, Aree Food, Stand con giocattoli

▪ Mascotte con giochi di intrattenimento per bambini

▪ Spettacoli di magia con almeno due repliche

25 DICEMBRE

ORE 19 | PIAZZA REGINA MARGHERITA

DISCESA DI BABBO NATALE

A CURA DELL’ASS. “GRUPPO GROTTE”

17 DICEMBRE

ORE 18 | VIA PARINI

ARTISTI DI STRADA

A CURA DEI “PACHAMAMA”

18 DICEMBRE

ORE 19 | CHIESA MADONNA DEL ROSARIO

CONCERTO DI NATALE

I.C. PIGNATELLI

19 DICEMBRE

ORE 19:30 | PARR. S. MARIA IN CAMPITELLI

CONCERTO DI NATALE 2024

ANTEAS

ORE 16:30-18 | BIBLIOTECA G. PIGNATELLI

STORIE DI NATALE IN BIBLIOTECA

26 DICEMBRE

ORE 19:30 | PIAZZA S. FRANCESCO

UP TO THE JEFU

1 GENNAIO

ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI

MERCATINO DI NATALE

ND | CENTRO STORICO

ASPETTANDO IL NATALE 2024

NEL CENTRO STORICO

4, 5 E 6 GENNAIO

ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI

MERCATINO DELLE CALZE

E DOLCIUMI DELLA BEFANA

28 E 29 DICEMBRE

ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI

MERCATINO DI NATALE

ORE 19 | EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI

ESPOSIZIONI, MUSICA E MERCATINI

A CURA DI ASS. “EX FRANTOIO”

▪ Mercatini Aree Food

▪ Tombolata (pomeriggio)

▪ Concerto musicale (serata)

31 DICEMBRE

ORE 10-13 E ORE 17 | PIAZZA VERDI

MERCATINO DI NATALE

6 GENNAIO

ORE 16 | PALAZZETTO CAMPUS CAMPITELLI

LA BEFANA DEL POLIZIOTTO

PIAZZA REGINA MARGHERITA

ORE 19 | PIAZZA REGINA MARGHERITA

DISCESA DELLE BEFANA

CONCERTO DI CAPODANNO

Per tutti i dettagli

sugli eventi:

5 GENNAIO

ORE 18:30 | PIAZZA VERDI

ASPETTANDO LA BEFANA 2025

NEL CENTRO STORICO

A CURA DELL’ASS. “GRUPPO GROTTE”

COMUNE DI

GROTTAGLIE