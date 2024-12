(ARC) Territorio: Amirante, da Comipar nuovi dettagli su “caserma verde”

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

Udine, 5 dic – "Si conferma proficua all'interno del Comipar la

collaborazione tra istituzioni civili e enti militari per la

miglior gestione delle attivit? dell’esercito che incidono su

aree del territorio. Anche oggi abbiamo avuto prova

dell’efficacia del dialogo costante per quanto riguarda la

condivisione di alcuni aspetti relativi al nuovo progetto di

caserma verde, con importanti risvolti sulla viabilit?”.

Questo il commento dell’assessore regionale a Infrastrutture e

territorio Cristina Amirante a margine della riunione ad Aviano

del Comipar, il Comitato misto paritetico che riunisce le

componenti militari e civili per il coordinamento di alcune

attivit? e aree di interesse militare sul territorio regionale.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli sviluppi del

progetto definitivo del nuovo complesso “La Comina” tra Pordenone

e San Quirino. L’intervento rientra nel programma “Caserme verdi”

promosso dal Ministero della Difesa ed ? il primo in Italia a

giungere alle battute finali del percorso di riqualificazione

della caserma in chiave sostenibile. Una volta realizzata la

riconversione della struttura, sar? possibile procedere al

trasferimento dei militari in servizio alla caserma “Mittica” di

Pordenone verso la rinnovata “Comina” a San Quirino. Il complesso

interessa un’area di circa 70 ettari, la gran parte a verde, e

potr? potenzialmente ospitare 400 persone.

“Ci sono aspetti che riguardano la nuova viabilit?, con opere

viarie che prevedono su via del Tirasegno una nuova rotonda,

oltre alla realizzazione della nuova caserma che sostituisce

quella attuale della brigata Ariete”.

“In particolare – ha segnalato Amirante – la rotonda sulla strada

regionale 251 ? un’opera di strategica rilevanza per la Regione

poich? risolve un nodo molto critico inserito anche nelle opere

della Gronda Nord”.

