12/7/2025 GLI APPUNTAMENTI DI TRIESTE ESTATE AI GIARDINI DEI MUSEI WINCKELMANN E SARTORIO E IN PIAZZA VERDI DAL 15 AL 17 LUGLIO 2025

12/7/2025

GLI APPUNTAMENTI DI TRIESTE ESTATE AI GIARDINI DEI MUSEI

WINCKELMANN E SARTORIO E IN PIAZZA VERDI DAL 15 AL 17 LUGLIO

Per l’apertura della nota rassegna Archeologia di sera, nel Giardino del Museo

d’Antichità “J.J. Winckelmann” – che raccoglie dall’Ottocento il materiale antico

della storia della città e in seguito si è arricchito di reperti di diverse civiltà e che,

nel Giardino del Capitano, conserva sculture, lapidi e iscrizioni di epoca medioevalemoderna – la professoressa Emanuela Murgia dell’Università di Trieste

terrà, martedì 15 luglio, alle ore 20.30, una conferenza aperta a tutti gli interessati

sulla “Pittura parietale di età romana a Trieste e in regione” e al termine del suo

intervento il terzetto strumentale “Lumen Harmonicum” di Trieste proporrà

l’esecuzione di una serie di brani in collegamento con il tema della serata: un

componimento realizzato appositamente e alcune riproposizioni di brani popolare.

Doppio appuntamento al Giardino del Museo Sartorio, sempre martedì 15

luglio, alle ore 21.00, con il Festival TriesteLovesJazz, giunto alla terza settimana di

concerti. Si inizia con Pasquale Mirra, “Moderatamente solo”, considerato uno dei

vibrafonisti più interessanti della scena nazionale e internazionale. Ha studiato al

Conservatorio di Salerno e si è laureato al Conservatorio Statale di Bologna.

Collabora con grandi improvvisatori della scena mondiale, tra i quali: Michel Portal,

Fred Frith, Nicole Mitchell, Lansinè Kouyatè, Aziz Sahmaoui, Tristan Honinger, Ernst

Rijseger, Rob Mazurek, Ballakè Sissoko, Buch Morris, Jeff Parker, Micheal Blake,

Fabrizio Puglisi, Paolo Angeli, Gianluca Petrella, Domenico Caliri. Dal 2008 opera

stabilmente con il noto percussionista americano Hamid Drake con il quale suona in

diversi progetti, partecipando a numerosi festival in America e in Europa.

Segue il concerto di un gruppo di manipolatori del jazz, Flavio Davanzo 5et ft.

Mauro Ottolini, costituito per rendere omaggio al celebre Huddie Ledbetter (Lead

Belly), connettendo così le radici del jazz con la contemporaneità. Leader del progetto

è il trombettista triestino Flavio Davanzo, che nel corso degli anni ha avuto modo di

suonare con maestri del jazz come Tony Scott, Kenny Wheeler, John Taylor, Enrico

Rava, Giancarlo Schiaffini, Glauco Venier, Diana Torto, Enzo Favata e molti altri

ancora. Accanto a lui, altri musicisti della regione, nomi importanti della scena

jazzistica, non solo nazionale, Daniele D’Agaro, Giovanni Maier. Mauro Ottolini trombone, Flavio Davanzo – tromba, Daniele D’Agaro – clarinetto sax, Giovanni

Maier – basso, U.T. Gandhi – batteria.

Una “Serata futurista” proposta dal Musica Libera Festival apre gli eventi

di mercoledì 16 luglio, alle 21.00, al Giardino del Museo Sartorio, con musica, film,

cibo: concerto di Davide Casali clarinetto, Luisa Franco Flauto, Andrea

Massaria chitarra ed effetti. Cortometraggi di Eggeling, Richter, Clair, Leger.

La Maxmaber Orkestar ritorna in piazza Verdi – sempre mercoledì 16 luglio, con

inizio alle 21.00 – per presentare a distanza di 11 anni la sua ultima produzione

discografica “Miš Maš”, lavoro che rappresenta una sintesi delle sonorità e della

ricerca musicale negli oltre vent’anni di vita della band e del suo vagabondare

attraverso l’Italia e l’Europa: dalla Sicilia al Mare del Nord, dalla Spagna ai Balcani.

Klezmer, vecchie canzoni italiane e jugoslave, musiche popolari e sonorità balcaniche

si intrecciano in un sound raffinato, allegro e malinconico allo stesso tempo.

Giovedì 17 luglio, alle 21.00, al Giardino del Museo Winckelmann, va in scena

“L’Intervista col Passato”, un format interattivo che catapulta il pubblico nel cuore

dei misteri storici, casi risolti e irrisolti. Attraverso interviste immaginarie con i

protagonisti del passato, offre un’esperienza che stimola l’interesse verso la storia.

Guidati dal presentatore di questo moderno tribunale, i membri del pubblico

analizzano le testimonianze, riflettono sugli approfondimenti degli inviati e infine

votano l’ipotesi più plausibile, con l’obiettivo di riscrivere la storia con gli occhi della

modernità.

Il caso analizzato in questa puntata è l’enigmatico omicidio di Johann Joachim

Winckelmann, avvenuto l’8 giugno 1768 a Trieste. Il format combina

intrattenimento, storia e interattività permettendo al pubblico di diventare detective

del passato.

Al Giardino del Museo Sartorio, ancora giovedì 17 luglio, alle 21.00, per

il TriesteLovesJazz, concerto del Trio Osaki “In quell’angolo della strada”. La

spiccata personalità creativa, l’inventiva e la carica improvvisativa degli eclettici

protagonisti, danno vita a questo trio di caratura internazionale, capace di coniugare

ricerca sonora ed estro, conoscenza delle tradizioni e utilizzo di strumenti ancestrali

come conchiglie, ottoni, fisarmonica e chitarra con la sperimentazione e la sintesi dei

nuovi linguaggi musicali, in un’avventura melodica e coinvolgente, che ripercorre

quasi un secolo di storia del jazz. “In quell’angolo della strada” risuonano tradizione

italiana, blues, gipsy, rumbe esotiche, melodie e canzoni di Ellington, Fats Waller,

Amalia Rodriguez, Tom Waits e Don Cherry, Nino Rota e… molte composizioni

originali dello stesso Ottolini. Il tutto condito da costante interplay, da una

improvvisazione creativa e forti suggestioni della musica contemporanea. Mauro

Ottolini – trombone, tromba bassa, conchiglie, Thomas Sinigaglia – fisarmonica,

looper, Marco Bianchi – chitarra.

In caso di maltempo o di allerta meteo dichiarata, gli eventi saranno annullati,

spostati o posticipati: si consiglia di verificare le informazioni, sempre aggiornate, sui

canali social e digitali del Comune di Trieste.

La rassegna Trieste Estate è organizzata dal Comune di Trieste – Assessorato alle

Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle

Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del

Territorio, il supporto di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste

Convention & Visitors Bureau.

Per informazioni: https://www.triestestate.it/

Il Museo d’Antichità “J. J. Winkelmann”

Il Museo ha avuto origine nell’Ottocento con l’intento di raccogliere il materiale

antico della storia della città e in seguito si è arricchito con donazioni private di

reperti di diverse civiltà.

Nell’annesso Orto Lapidario, che custodisce epigrafi, monumenti e sculture di epoca

romana, si visita il tempietto neoclassico con il monumento a Winckelmann.

L’edificio del Museo si affaccia sul Giardino del Capitano, che conserva sculture,

lapidi ed iscrizioni di epoca medioevale-moderna.

Nel Museo sono esposti al pianoterra la Collezione Egizia, accanto ai materiali

archeologici del periodo romano dal territorio tergestino e aquileiese: suddiviso

in Sala della scultura e in sala romana, ma anche nell’Atrio dove sono i sarcofagi

figurati di produzione attica.

Al primo piano si svolge il percorso nella preistoria e protostoria del Carso

triestino, nell’Istria orientale a San Canziano del Timavo e nell’isontino.

Al secondo piano le nuove sale quelle riservate ai vasi greci, ove si possono

ammirare esemplari corinzi, attici, apuli ed etruschi, soprattutto della collezione

Fontana Sartorio, accanto ai materiali provenienti dall’isola di Cipro e da Taranto.

Una sala è dedicata al pezzo più importante: il rhyton d’argento a testa di cerbiatto

del 400 a.C. Si possono ammirare inoltre le vetrine dedicate alla Scrittura

nell’Antichità. La donazione, avvenuta nel 2002, di un significativo nucleo di

ceramica maya da El Salvador ha permesso infine di allestire la sala maya “Cesare

Fabietti”, che inserisce nel percorso archeologico uno sguardo sulle civiltà

precolombiane del Centro America.

