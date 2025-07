(ACON) AMBIENTE. FASIOLO (PD): PARCO VALLETTA DEL CORNO VANTO PER COMUNIT

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

Trieste, 11 lug – "Dopo decenni di abbandono, il Parco

della Valletta del Corno viene finalmente restituito alla

comunit?. Da luogo desolato, dove trovavano rifugio di fortuna

anche i migranti, a polmone verde completamente rimesso a nuovo,

luogo di passeggiate, di natura e di ambiente, di attivit?

all’aperto. Questo grazie a un percorso avviato, non con pochi

sforzi, nel quinquennio 2013-18 dall’allora assessora Sara Vito e

portato avanti da chi ? venuto dopo di lei”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd) presente all’inaugurazione del Parco della Valletta del

Corno a Gorizia.

“Nel contesto di GO!2025, alla presenza di autorit? italiane e

slovene, quest’area frutto di accordi trasversali con la vicina

Slovenia, rappresenta ora un motivo di vanto per i goriziani, un

altro pezzo di verde godibile per le sue piste ciclabili, per i

luoghi ginnici, per le aree di pattinaggio e per la ginnastica,

come hanno testimoniato anche i rappresentati di Uisp (Unione

italiana sport per tutti). Gli sforzi fatti a partire da un

decennio fa, hanno quindi restituito questo meraviglioso polmone

verde che oggi diventa un vanto per tutta la nostra comunit?”.

