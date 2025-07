(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 **Creatività ed eccellenze toscane tra i protagonisti a Expo Osaka 2025,

dal 13 al 19 luglio**

/Scritto da Federico Taverniti, sabato 12 luglio 2025 alle 08:41/

Arte, cultura, economia, storia, paesaggio, enogastronomia. Ma anche

creatività, industria, innovazione, ricerca. La missione toscana in

Giappone, a Expo Osaka 2025, porterà con sé tutto questo, per far

conoscere e illustrare saperi e tradizioni, creatività e

imprenditorialità. Sarà infatti la Toscana la protagonista al Padiglione

Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio, durante la quale l’evento clou

sarà la Mostra ‘Genio Toscano. La creatività oltre lo spazio e il

tempo’ che racconta l’essenza del made in Tuscany e la storia di una

regione. L’esposizione, che è già stata ospitata a San Francisco, è

organizzata da Regione, Giunta e Consiglio regionale, con il supporto di

Fondazione Sistema Toscana. Alla missione hanno collaborato Padiglione

Italia, Camera di Commercio italiana in Giappone e ICE.

La delegazione istituzionale vedrà la partecipazione dell’assessore a

economia e turismo Leonardo Marras. Insieme a lui rappresentanti di Invest

in Tuscany, Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica. Per

il Consiglio regionale ci saranno i consiglieri Sandra Bianchini e Marco

Niccolai.

Il taglio del nastro della mostra è in programma il 14 luglio, giorno in

cui verrà ufficialmente inaugurata anche la settimana dedicata alla

Toscana.

Lo spazio espositivo della mostra ospiterà anche altri protagonisti del

mondo culturale toscano: il Maggio Musicale Fiorentino, con bozzetti,

figurini, manifesti, foto di scena e tre abiti originali di scena; gli

Archivi Alinari con le riproduzioni del Mosè di Michelangelo, particolare

della tomba di Giulio II in San Pietro in Vincoli a Roma; il Museo Casa di

Dante, con 3 visori 3D per vivere in Virtual Reality la Firenze di Dante.

Altre realtà culturali toscane si presenteranno con proprie iniziative

nello spazio dei concerti, delle performance e degli eventi del Padiglione

Italia: il 15 luglio Lucca Comics, il 16 luglio il Conservatorio Luigi

Cherubini e ISIA Design di Firenze, il 16 e 18 luglio il Mascagni Festival,

il 13 e 15 luglio l’Orchestra della Toscana e il Carnevale di Viareggio,

presente con un gruppo di figuranti in costume e performance dal vivo ogni

giorno. Inoltre previste la presentazione del Museo del Fumetto di Lucca,

la consegna del Pegaso alla Cultura al maestro Go Nagai. Tutte le sere alle

18 spettacoli culturali ed animazioni.

Altri appuntamenti sono dedicati al mondo imprenditoriale. Alla trasferta

giapponese parteciperanno infatti le imprese toscane che hanno beneficiato

della misura specifica di finanziamento del bando internazionalizzazione,

dedicato al posizionamento nel mercato giapponese o orientale, che si

presenteranno nel panel dedicato durante la giornata di apertura, lunedì

14 luglio. A seguire sarà la volta delle multinazionali giapponesi che

hanno scelto la Toscana per le loro attività, nel panel curato da Invest

in Tuscany. Toscana Promozione Turistica presenterà la Destinazione

Toscana ed il Consiglio regionale il progetto ‘Tuscany 2050: A Vision for

the Future’, con illustrazione di dati e scenari elaborati da The European

House – Ambrosetti e AsviS ed un confronto con imprenditori, studenti

universitari e protagonisti del mondo dell’innovazione giapponese per

promuovere nuove connessioni e collaborazioni internazionali.

