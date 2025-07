(ARC) Mostre: Anzil, ad Adegliacco viaggio nella cultura del pane

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 L’assessore all’antico mulino per la mostra sulla riscoperta

delle tradizioni e dell’identit? rurale

Pordenone, 11 lug – “La mostra ‘Il pane nell’arte, l’arte nel

pane’, che raccoglie una serie di dipinti in cui sono

rappresentati i diversi tipi di pane e la storia della sua

produzione artigianale nella nostra regione nel museo di

Adegliacco, ? un suggestivo percorso che ci riporta indietro nel

tempo e nelle antiche tradizioni dei vecchi mestieri che

arricchisce la cultura delle nostre tradizioni”.

Lo ha affermato oggi pomeriggio il vicegovernatore del Friuli

Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, visitando

l’originale esposizione nel mulino di Adegliacco: la mostra ?

organizzata dal Comune di Tavagnacco, da alcune associazioni e

con il supporto della Regione. Con Anzil, alla visita anche i

sindaci di Tavagnacco Giovanni Cucci e di Reana del Rojale Anna

Zossi.

“Un’esperienza originale – ha aggiunto Anzil – pensata per grandi

e piccoli, dove scoprire insieme il valore delle tradizioni

legate al pane e ai cereali del Friuli Venezia Giulia. Profumi,

immagini e storie che ti riporteranno alle radici della nostra

cultura”.

Il Mulino di Adegliacco, oggi Centro didattico della rete museale

dell’Immaginario Scientifico regionale, ? un antico edificio del

1400 situato lungo la Roggia di Udine rimasto in funzione fino

agli anni ’80 del secolo scorso, e conserva ancora le macine e i

macchinari originali utilizzati per la trasformazione dei cereali

in farina.

“Rappresenta un esempio affascinante e virtuoso – ha concluso il

vicegovernatore – di come si possa coniugare la valorizzazione

del patrimonio storico con la formazione delle nuove generazioni.

Attraverso mostre, visite guidate e attivit? didattiche, questo

antico edificio offre alle scuole un’occasione unica per

riscoprire la cultura del pane, la storia dei mestieri e le

radici agricole del nostro territorio, con uno sguardo attento

all’innovazione e alla divulgazione scientifica”.

