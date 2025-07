(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

Nota Stampa

Da lunedì 14 luglio via agli interventi di asfaltatura sulle Strade Provinciali gestite dalla Città metropolitana. Un investimento di 10 milioni di euro

La Città metropolitana comunica che da lunedì prossimo 14 luglio prenderanno il via gli interventi di manutenzione straordinaria con fresature, asfaltature e sostituzione di barriere laterali di sicurezza oltre al miglioramento della segnaletica lungo le strade provinciali di competenza.

Un investimento di 10 milioni di euro stati concordato con ciascun comune coinvolto. Saranno interessati i tratti di manto stradale che accusano un deterioramento più evidente. Luoghi e date sono stati condivisi a seguito di sopralluoghi effettuati con i tecnici che hanno tenuto conto anche dei flussi di traffico, soprattutto per quanto riguarda la arterie più trafficate verso i luoghi di villeggiatura balneare.

In particolare, le opere si riferiscono, caso per caso, al rifacimento dello strato di usura alla fresatura profonda e risanamento del binder (lo strato immediatamente sotto il manto di usura che ha la funzione di legare questo alla base, di assorbire le tensioni termiche e meccaniche generate dal traffico e dall’ambiente e di garantire l’impermeabilità della pavimentazione) con posa di ricariche di conglomerato nel caso fossero presenti avvallamenti e quindi la posa finale della segnaletica.

Gli interventi, suddivisi comune per comune, avranno una durata di tre mesi.

Il primo lotto di asfaltature previsto lunedì prossimo e che proseguirà nel mese di agosto prevede l’esecuzione dei lavori nei comuni di Campagna Lupia lungo la Sp 15, Camponogara Sp 13 e Sp 18, Cavarzere Sp 2, Sp 4, Sp 4bis, Cona Sp 5 e Sp 7, Chioggia Sp 4, Sp7 e Sp 9, Campolongo Maggiore Sp 11, Sp 12 ed Sp 14, Fossò Sp 17, Vigonovo Sp 17, Stra Sp 21 per quanto riguarda la Zona 1.

Comune di Dolo Sp 22, Venezia Sp 36dir, Santa Maria di Sala Sp 30 ed Sp 33, Pianiga Sp 26 e Sp 34, Mira Sp 22, Sp 29 e Sp 30, Spinea Sp 36dir e Sp 81, Fiesso d’Artico Sp 25, Noale Sp 38, Martellago Sp 38, Marcon Sp 40, Quarto d’Altino Sp 41 e Sp 41 dir, Scorzè Sp 84 per la Zona 2.

Comune di Fossalta di Portogruaro Sp 72 e Sp 73, San Michele al Tagliamento Sp 73 e Sp 75, Annone Veneto Sp 60 dir, Gruaro Sp 76 dir, Pramaggiore Sp 60, Sp 64e Sp 64 dir per la Zona 3.

Il secondo lotto di interventi proseguirà da fine agosto a tutto il mese di settembre e riguarderà gli altri comuni: Zona 2 Comune di Mirano Sp 32, Sp 27, Sp 30, Sp 26, Sp81var, Sp 34, Sp 33. Comune di Salzano Sp 38.

Zona 3 Comune di Musile di Piave Sp 43, Sp 44, Sp 54, Comune di Eraclea, Sp 53, Comune di Ceggia Sp 58, Comune di Torre di Mosto Sp 58, Sp 57, Comune di Cavallino-Treporti Sp 42, Comune di Meolo Sp 45, Comune di Caorle Sp 54, Comune di San Donà Sp 83, Comune di Fossalta di Piave Sp 48, Comune di Noventa di Piave Sp55.

Zona 4 Comune di San Stino Sp 42, Comune di Concordia Sagittaria Sp 42 e Sp 68, Comune di Portogruaro Sp 42, Sp 68, Sp 463; Comune di Torre di Mosto Sp 62, Comune di Caorle Sp 62, Comune di Teglio veneto Sp91dir, Comune di Cinto Caomaggiore Sp 251.