TURISMO. CARAMANNA(FDI), BUON LAVORO A FABRI

“Auguro buon lavoro a Elisabetta Fabri che, nel corso dell’assemblea generale di oggi a Roma, è stata eletta presidente di Confindustria Albergi. Sono certo saprà dare slancio a un settore che rappresenta uno snodo fondamentale per l’economia italiana così come è dimostrato anche dalla centralità che al comparto viene garantita dal Governo Meloni. Fabri nel suo discorso introduttivo ha puntato su parole chiave come eccellenza, innovazione e sostenibilita’ che devono caratterizzare un settore in crescita. Concetti che mi trovano d’accordo con una visione che appare di lungo periodo. Ringrazio, altresì, la presidente uscente Maria Carmela Colaiacovo per la serietà e il lavoro svolto in questi anni in cui il dialogo con le istituzioni è stato un punto centrale”. Lo dichiara Gianluca Caramanna, deputato di Fdi e responsabile turismo.

