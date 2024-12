(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 **Empoli, giovedì 5 l’inaugurazione del Punto digitale facile**

/Scritto da Tiziano Carradori, mercoledì 4 dicembre 2024 alle 11:52/

Continuano le inaugurazioni dei Punti digitale facile finanziati dalla

Regione Toscana con fondi Pnrr. Quello che ha sede nel Comune di Empoli

sarà inaugurato domani, giovedì 5 dicembre, alle 11.45 con ingresso in

Municipio dal lato di via dei Neri.

Saranno presenti, oltre all’assessore regionale alla digitalizzazione,

Stefano Ciuoffo, il sindaco Alessio Mantellassi, l’assessora al progetto

Urp Diffuso Valentina Torrini, per la cooperativa Il Piccolo Principe il

presidente Roberto Beconcini e il responsabile Juri Stabile, per la Cgil

Empolese Valdelsa (responsabile di un altro punto Urp diffuso al Centro

Empoli di via Sanzio) il responsabile Gianluca Lacoppola e il presidente

del Centro Life, Stefano Scibetta.

Il nuovo servizio si propone di fornire un aiuto a tutti coloro che hanno

difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari

dispositivi, dai computer ai cellulari.