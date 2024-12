Com Stampa Uniti per la Pace – Padova: “Sabato 7 dicembre, dalle 11.00 alle 12.00, flash mob in 13 comuni della provincia di Padova”.

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Padova, 4 dicembre 2024

CESSATE IL FUOCO! ORA SUBITO!

UNITI PER LA PACE – PADOVA propone un FLASH MOB

in 13 Comuni del territorio padovano

Sabato 7 dicembre ore 11.00-12.00

Padova – Abano Terme – Albignasego – Cadoneghe – Limena –Montegrotto – Noventa Padovana,

Ponte San Nicolò – Rubano – Saonara – Selvazzano – Vigodarzere – Vigonza

Nuova iniziativa del Coordinamento UNITI PER LA PACE – PADOVA che propone per sabato

7 dicembre un flash mob diffuso ed in contemporanea in ben 14 luoghi di 13 Comuni del territorio

padovano: Padova, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Limena, Montegrotto, Noventa

Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano, Vigodarzere, Vigonza.

Un’azione coordinata che, per la prima volta, esce dal territorio strettamente comunale di Padova e

coinvolge i territori comunali della cintura urbana, per una sensibilizzazione sempre più diffusa e

capillare e con un messaggio chiaro: CESSATE IL FUOCO! ORA SUBITO! FERMATE IL

RIARMO!

E saranno proprio queste le parole protagoniste dei silenziosi flash mob in programma

contemporaneamente dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in questi tredici Comuni.

In molti scenderanno in piazza portando ciascuno una lettera a comporre l’appello Cessate il fuoco!

«Sarà un grido silenzioso – sottolineano i promotori – in contrapposizione al rumore delle armi

delle troppe guerre che ci sono nel mondo. Scenderemo in piazza e chiediamo a quanti credono

nella forza della Pace di essere al nostro fianco. La Pace è l’unica vittoria possibile! L’uso delle

armi non risolve i conflitti, ma protrae il supplizio delle popolazioni martoriate dalle guerre.

Vogliamo fare appello a tutti i governanti e chiediamo anche al nostro Governo di usare tutti i

mezzi della diplomazia per portare Pace nei Paesi in guerra.

Chiediamo al nostro Governo di abbandonare la strada dell’invio di armi che serve solo a

fomentare violenza, distruzione e mantenimento delle ostilità oltre ad arricchire produttori e

commercianti di armi.

La data del 7 dicembre per manifestare la PACE non è scelta a caso, ma perché vigilia della festa

religiosa dell’Immacolata, che apre il periodo del Natale, e perché precede il 10 dicembre,

giornata Internazionale dei Diritti Umani.

Al nostro appello – Fermiamo le guerre. Il tempo della pace è ora! – stanno rispondendo

trasversalmente associazioni, amministrazioni comunali, parrocchie, singole persone».

Il flash mob si terrà a:

Padova in piazzetta Garzeria e alla Loggia della Gran Guardia

Abano Terme – Parco Termale

Albignasego – Villa Obizzi, via Roma

Cadoneghe – mercato Castagnara, via Gramsci

Limena – parcheggio SP 47 della Valsugana

Montegrotto – municipio, piazza Roma

Noventa Padovana – piazza Europa

Ponte San Nicolò – villa Crescente, via Marconi

Rubano – Sarmeola, piazza San Fidenzio

Saonara – sala civica Petrini, via Roma

Selvazzano – Tencarola, piazza Al Lavoratore

Vigodarzere – piazza Bachelet

Vigonza – municipio, via Cavour

Uniti per la pace – Padova è un Coordinamento delle realtà padovane impegnate per la Pace, che si

è formato nel 2021. Sono promotori: Acli, Agesci, Anpi, Arci, Associazione Comunità Papa

Giovanni XXIII, Associazione per la pace, Azione cattolica, Beati i costruttori di pace, Casa delle

donne, Cgil, Cisl, Uil, Comunità di Sant’Egidio, comunità etniche cattoliche, Donne in nero,