(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 COMUNICATO STAMPA

CASINI- LEONCINI-PICCARDI- PACIFICO: ESPLOSIONE ROMA, SOSTEGNO E VICINANZA AI CITTADINI DEL QUARTIERE DI VILLA DE SANTIS

Roma, 4 luglio 2025 – “Esprimiamo il nostro sgomento in seguito alla terribile esplosione verificatasi questa mattina in un impianto di distribuzione di gpl nel quartiere di villa De Santis, che ha scatenato un incendio e gettato un intero quartiere nel panico, provocando decine di feriti. Quanto accaduto oggi ha fatto temere il peggio, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, si sono potute evitare conseguenze ancora peggiori” lo dichiarano in una nota i consiglieri del gruppo capitolino di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini, il consigliere municipale Massimo Piccardi e la Presidente di Italia Viva del V municipio Irene Pacifico.“Tuttavia, in attesa che venga fatta luce sulle esatte dinamiche dei fatti, non possiamo non auspicare che in quella zona vengano presto ripristinate le condizioni ottimali di sicurezza, in particolare sull’impianto di distribuzione di gas esploso, peraltro accanto a uno smaltitore di rifiuti speciali, sul quale in passato, sia da parte del comitato di quartiere che dal consigliere Piccardi erano stati avanzati forti dubbi ed espressa preoccupazione sul suo posizionamento all’interno del quartiere. Oggi possiamo solo esprimere la nostra riconoscenza ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine intervenuti e a tutta la macchina amministrativa che si è prontamente messa in moto, portando avanti in maniera efficiente i soccorsi ed evitando il peggio”

