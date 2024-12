(ARC) Finanze: Zilli, emendamenti a manovra per 48mln sostenibilit e scuole

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

documento di programmazione economica

Trieste, 4 dic – Un ulteriore irrobustimento delle risorse, per

un totale di oltre 48 milioni di euro, destinate agli interventi

di manutenzione scolastica e alla sostenibilit? ambientale:

queste le linee d’intervento principali previste dagli

emendamenti – approvati oggi dalla Giunta – alla legge

finanziaria che andr? la prossima settimana al vaglio del

Consiglio regionale.

Ne d? notizia l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al

termine della Giunta regionale che si ? tenuta oggi.

Nel dettaglio, sul fronte delle attivit? produttive, ci sono 5

milioni di euro finalizzati ai progetti dei centri per la

produzione dell’idrogeno, oltre ad ulteriori 5 milioni per un

nuovo bando destinato alla contribuzione alle imprese per

l’acquisto di pannelli fotovoltaici.

In relazione all’edilizia scolastica, sono stati previsti 6

milioni di euro da destinare agli Enti di decentramento regionale.

Sul tema afferente all’istruzione, in particolare per i

contributi alle famiglie finalizzati all’abbattimento delle rette

nelle scuole paritarie, ? stato fissato uno stanziamento di 1

milione.

Per quel che riguarda la viabilit? di competenza del Consorzio

dei boschi carnici, ? stato approvato un emendamento per 917mila

euro, oltre a una nuova norma per il finanziamento ai Comuni

montani per il miglioramento della viabilit? e la realizzazione

di opere complementari.

Anche per le risorse destinate all’evento di GO!2025 ? prevista

una implementazione di 2 milioni di euro.

In tema di centri di raccolta di rifiuti urbani ? stato

deliberato un emendamento per un milione di euro finalizzati

all’acquisto delle aree.

Infine, in tema di salute, un significativo stanziamento

economico ? previsto per le strutture destinate alla

riabilitazione, mentre sul fronte del recupero dei beni militari

dismessi sono stati destinati 500 mila euro

