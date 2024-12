Economia – Cooperazione. A Frosinone il 4 dicembre Agci Lazio organizza “Sviluppo e Sostenibilità: le cooperative come pilastro dell’Economia Sociale”, confronto tra il mondo della cooperazione, istituzionale e associazionistico

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

A Frosinone “Sviluppo e Sostenibilità: le cooperative come pilastro dell’Economia Sociale”, un confronto tra il mondo della cooperazione, istituzionale e associazionistico organizzato da Agci LazioOlivieri (Presidente Agci Lazio): “Importante momento di dialogo di Agci e del movimento cooperativo dei soci con le istituzioni per un’economia davvero sociale e in direzione di uno sviluppo armonico nelle nostre comunità locali”

L’appuntamento a Frosinone di Mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 15.30, presso il Polo Didattico, in Via degli Anziati 17, “Sviluppo e Sostenibilità: le cooperative come pilastro dell’Economia Sociale”, è il primo di quattro eventi nella nostra regione verso il Congresso Agci Lazio (Associazione Generale Cooperative Italiane) del 2025 e sarà un’importante occasione di dialogo sul futuro associativo e della cooperazione nel sostenere lo sviluppo delle comunità locali.

Saranno a confronto i protagonisti del mondo cooperativo e figure istituzionali, del mondo associativo e economico-produttivo per esplorare il ruolo centrale delle cooperative e le sfide future del movimento cooperativo, in direzione di uno sviluppo sostenibile e nella promozione di un’economia più inclusiva e resiliente.

Per Marco Olivieri, presidente Agci Lazio, “Questo primo appuntamento di confronto, in primis con il mondo istituzionale a Frosinone è importante per sottolineare la rilevante azione di AGCI e di tutta la cooperazione per un’economia davvero sociale in direzione di uno sviluppo armonico nelle nostre comunità locali e dei territori e, al contempo, come prima tappa anche per tessere e costruire con le nostre cooperative aderenti i temi-cardine del Documento programmatico 2025-2029, in vista del nostro Congresso di marzo 2025”.

Il programma del 4 dicembre prevede:

Alle 15.30 l’introduzione di Marco Olivieri, presidente Agci Lazio.

Seguiranno i saluti istituzionali di Antonio Scaccia, vice sindaco di Frosinone;

Luca Di Stefano, presidente della Provincia di Frosinone;

Raffaele Trequattrini, commissario straordinario del Consorzio Industriale del Lazio;

Gianluca Quadrini, presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e vice presidente ANCI Lazio;

Giovanni Acampora, presidente Camera di Commercio della Provincia di Frosinone e Latina.

Alle ore 16.30 saranno a confronto, moderati dal giornalista Emiliano Fiore,

Gabriele Tullio, presidente nazionale Uai – Unione Artigiani Italiani;

Antonello Capua, vice presidente Consorzio Allevatori-Bufalini, esperto di cooperazione;

Gianrico Rossi, presidente Cooperativa Autentica;

Ramona Deseira, consulente sportello Agci Lazio di Frosinone;

Marco Dell’lsola, rettore dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

Giovanni Schiavone, presidente Agci Nazionale, assieme a Marta Angelelli, interverranno sul Meeting di Agci Nazionale per la promozione e sviluppo della Cooperazione – Piano di Azione 2024-2025.

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Schiavone, presidente Agci Nazionale

A chiusura dell’evento, un soft dinner per degustare i prodotti tipici delle cooperative aderenti ad AGCI.

Note su AGCI

A.G.C.I. (Associazione Generale Cooperative Italiane) nasce nel 1952 ed è una delle tre storiche Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del Movimento cooperativo italiano.

