DL AMBIENTE, M5S: MAGGIORANZA VOLEVA PRIVATIZZARE L'ACQUA, L'ABBIAMO FERMATA

Roma, 3 dic. – “Ci hanno provato, ma non ci sono riusciti perché li abbiamo fermati. La maggioranza di governo voleva privatizzare l’acqua, un bene comune, che è di tutti e di cui tutti dovremmo poter usufruire liberamente. FI aveva infatti presentato un emendamento al Dl Ambiente, che stiamo esaminando in Commissione, in cui si prevedeva di affidare la gestione del servizio idrico a privati con procedure di selezione pubbliche. Emendamento che poi è stato ritirato grazie alla dura battaglia che abbiamo fatto in commissione. Forse non convinceva poi così tanto nemmeno il resto della coalizione, una maggioranza allo sbaraglio che si vende come destra sociale, ma che nei fatti si sta rivelando più liberista di IV. Bene dunque che siamo riusciti ad affossare questo emendamento fuori contesto che di tutela ambientale non aveva proprio nulla”.

Così in una nota i senatori M5S in Commissione Ambiente, Gabriella Di Girolamo, Luigi Nave ed Elena Sironi.

