mar 03 dicembre 2024 Auto: Bergamini (FI) "Bene posizione PPE su motori endotermici"

“Alla luce delle crisi aziendali di Stellantis e di Volkswagen, che avranno contraccolpi drammatici sul tessuto sociale di numerosi paesi, è urgente una correzione di rotta sulle prospettive industriali. Superando quell’applicazione dogmatica del green deal che, su spinta delle sinistre, aveva segnato il quinquennio di Commissione Europea dal 2019 al 2024. Il position paper del PPE va esattamente in questa direzione: affermazione del principio di neutralità tecnologica. Rimozione del 2035 come termine in cui far scattare il divieto per l’immatricolazione dei motori endotermici. Revisione già dal 2025 delle norme europee sul comparto automotive. Riconoscimento concreto delle opportunità fornite dai cosiddetti ‘carburanti alternativi’. Posizioni che Forza Italia, anche all’interno dei popolari, ha sempre rivendicato. La transizione ecologica non può prescindere dalla sostenibilità economica del cambiamento. Il costo delle scelte di prospettiva non può mai essere la macelleria sociale”. Lo dichiara in una nota la responsabile Esteri e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini.

