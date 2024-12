(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 Stellantis, Misiani (Pd): grave crisi ora voltare pagina, Elkann venga in Parlamento

“Le dimissioni di Tavares evidenziano quanto sia grave la crisi che ha investito Stellantis e tutto l’automotive europeo. Ora bisogna voltare pagina e tutti devono fare la propria parte. L’azienda, mettendo in campo un piano industriale all’altezza di una fase estremamente difficile. Il governo, ripristinando gli strumenti di politica industriale assurdamente tagliati con la legge di bilancio. Chiederemo nuovamente a John Elkann di venire in Parlamento per confrontarsi sul futuro di Stellantis e del settore”.

Così su X Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria Pd.