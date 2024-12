(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2024

GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS

Ore 10 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, interviene al convegno “Tre volte zero contro l’HIV” presso il Centro Congressi Spallanzani (Via Portuense, 292).

ACCORDO FORMAZIONE PROFESSIONALE CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E ASSTEL

Ore 15 – Il Sindaco di Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Roberto Gualtieri interviene insieme Daniele Parrucci, Consigliere delegato a Edilizia scolastica, Impianti sportivi e politiche della formazione di Città metropolitana di Roma Capitale e Laura di Raimondo, Direttore Generale di ASSTEL, alla conferenza stampa per la sottoscrizione dell’accordo sulla formazione professionale tra Città metropolitana di Roma Capitale e ASSTEL, l’Associazione di categoria aderente a Confindustria che rappresenta la filiera delle telecomunicazioni. (Sala Bandiere del Campidoglio).

ACCENSIONE LUMINARIE VIA DEI CONDOTTI E ALBERO DI NATALE BULGARI

Ore 18.15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, interviene all’accensione delle luminarie di Via dei Condotti e dell’Albero di Natale realizzato da Bulgari (Piazza di Spagna – Trinità dei Monti).