CS OSPEDALI PENNE E POPOLI (PE) , LA NOTA DI D ADDAZIO (FDI) SU NUOVI APPARECCHI DIAGNOSTICI

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*SANITA’-OSPEDALI DI PENNE E POPOLI, D’ADDAZIO (FDI): IN ARRIVO NUOVI

APPARECCHI DIAGNOSTICI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA E RADIOLOGIA. *

“Entro il prossimo 31 dicembre entreranno a pieno regime le nuove

strumentazioni diagnostiche per i reparti di chirurgia endoscopica e di

radiologia *dell’ospedale di Penne”. *Ne dà notizia il consigliere

regionale di Fratelli d’Italia, *Leonardo D’Addazio*. “La nuova

apparecchiatura endoscopica, frutto dell’aggiornamento tecnologico del

parco strumentale oramai datato – spiega il Consigliere – include oltre a

video gastroscopi e colonscopi di ultima generazione, un videoprocessore

alimentato con intelligenza artificiale in grado di rilevare la potenziale

presenza di lesioni, come polipi del colon, neoplasie maligne e adenomi. Si

tratta di un investimento, di fondi aziendali, pari a € 170.000,00,

previsto nel piano triennale degli investimenti 2024-2026. Per radiologia –

prosegue D’Addazio – grazie alle risorse PNRR (Missione 6 Salute), per un

importo di € 160.000,00, è previsto l’ammodernamento del sistema