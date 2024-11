domani Ateneo Udine inaugura anno accademico 2024-2025

(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 24 novembre 2024 Il 47esimo della storia dell’Ateneo friulano

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE INAUGURAZIONE

DELL’ANNO ACCADEMICO 2024-2025 DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE

Alle 14.30, nell’aula Marzio Strassoldo del polo economico-giuridico

Lezione magistrale di Maurizio Martina, direttore generale aggiunto della Fao

Prolusione di Stefano Grimaz, titolare della Cattedra Unesco in Sicurezza

intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza

Università degli Studi di Udine

Udine, 24 novembre 2024 – Domani, lunedì 25 novembre, si terrà l’inaugurazione dell’anno

accademico 2024-2025 dell’Università di Udine, il 47esimo dalla sua nascita. Ospite d’onore sarà

Maurizio Martina, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione delle Nazioni unite per

l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). La cerimonia si svolgerà, dalle 14.30, nell’aula Marzio

Strassoldo del polo economico-giuridico dell’Ateneo (via Tomadini 30/a, Udine).

ll programma prevede, dopo l’ingresso del corteo accademico, la relazione del rettore, Roberto

Pinton. Proseguirà con gli interventi della rappresentante degli studenti, Rachele Ughetti,

presidente del Consiglio degli studenti, e del personale tecnico amministrativo, Loris Menegon,

componente del Senato accademico.

Università degli Studi di Udine

I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e dall’assessore

a lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia,

Alessia Rosolen.

Prenderà quindi la parola Maurizio Martina per la lezione magistrale intitolata: “Obiettivo Fame

Zero nel 2030: stiamo perdendo la sfida? L’insicurezza alimentare al tempo delle policrisi”.

Seguirà la prolusione su “Resilienza: una sfida per lo sviluppo sostenibile” del professor

Stefano Grimaz, titolare della Cattedra Unesco in Sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi

di disastro e la resilienza dell’Università di Udine.

Al termine il coro “Gilberto Pressacco” dell’Università intonerà l’inno del Gaudeamus.

Università degli Studi di Udine

La cerimonia sarà trasmessa anche in streaming http://www.uniud.it/streaming

—————————————————————————————————————————-

ALLE REDAZIONI

Gentilissime/i,

dalle 13.45 alle 14.10 circa, saranno a disposizione per le interviste il rettore

Pinton, il direttore generale aggiunto della Fao Martina, l’assessore regionale

Rosolen, il sindaco De Toni e il professor Grimaz.