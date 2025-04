(ARC) Cultura: Anzil, con Scrigno del Doge Villa Manin centro collezionismo

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 Oggi il primo dei sei appuntamenti voluti dalla Regione nel

prestigioso compendio di Passariano

Trieste, 25 apr – “La Regione ha deciso di organizzare questo

mercato dell’antiquariato perch? ? convinta che la cultura sia

una rielaborazione soggettiva delle esperienze vissute. Qui c’?

l’occasione di vivere un’esperienza affascinante e divertente,

che punta a rilanciare Villa Manin come luogo cardine degli

eventi culturali in regione.”

Questo il concetto espresso oggi a Codroipo dal vicegovernatore

con delega alla Cultura, Mario Anzil, in occasione dell’apertura

de “Lo Scrigno del Doge”, una serie di sei eventi (25 aprile, 2

giugno, 28 settembre, 1? novembre, 8 dicembre, 6 gennaio 2026)

legati al collezionismo, ospitati nel prestigioso compendio di

Villa Manin.

“Per partire subito ad alti livelli, abbiamo ritenuto opportuno –

ha spiegato l’esponente della Giunta regionale – affidarci a chi

? capace di organizzare eventi nel campo dell’antiquariato, cos?

da affermarci fin da subito come uno dei luoghi in cui

l’antiquariato gode di maggiore prestigio nel Nord-Est, anche

oltre i confini italiani, nella Mitteleuropa.”

Come ha aggiunto Anzil, questo ? il primo appuntamento di una

serie di incontri che si protrarranno fino all’autunno. “Ne

abbiamo gi? programmati sei, ma sono destinati a ripetersi negli

anni e si svolgeranno soprattutto durante le festivit?, come

oggi, in modo da creare un’abitudine nei cittadini a riconoscere

il momento in cui Villa Manin sar? la capitale dell’antiquariato.”

“Gi? oggi – ha osservato il vicegovernatore – nonostante il tempo

non sia particolarmente favorevole, va detto che l’afflusso di

centinaia e centinaia di persone ha premiato questa scelta, e di

questo siamo particolarmente soddisfatti.”

Oltre agli approfondimenti, agli incontri tematici e alle varie

occasioni di intrattenimento, oggi espongono un’ottantina di

partecipanti distribuiti tra le Esedre di Levante e Ponente e la

piazza tonda della Villa. Negli stand verranno esposti e venduti:

mobili, quadri, oggetti antichi dal ‘700 al ‘900; oggettistica

varia, bigiotteria, porcellane, oggetti in rame, bronzo,

ceramica, cristalleria, stampe, libri; sculture in legno della

Foresta Nera e della Val Gardena (dal periodo fino all’Ottocento

e inizio Novecento); marmi e bronzi dell’800; vetro originale di

Murano (inizi XX secolo), perle veneziane degli anni ’20,

ceramiche del XIX secolo, oggettistica veneziana dal XIX al XX

secolo, documenti antichi dell’Ottocento, servizi di posate

dell’Ottocento, quadri e stampe del XX secolo, oggettistica

veneziana varia del XIX e XX secolo; oggetti, arredi e lampade di

modernariato; materiale pubblicitario italiano fino agli anni

’70, giocattoli in latta, filatelia, numismatica; gioielli,

orologi, vinili, macchine fotografiche.

ARC/GG/pph

251744 APR 25