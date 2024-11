(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Bambini oncologici, Presidente Fontana, da Abeo esempio per il bene comune

Roma, 23 nov – “In un contesto internazionale purtroppo segnato dal quadro avvilente delle guerre, l’esempio di Abeo e dei suoi benefattori ci ricorda perché vale la pena impegnarsi ogni giorno: per il bene che esiste nel mondo, per cui vale la pena combattere e dedicare le proprie energie”.

Così il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana questa mattina all’inaugurazione, a Verona, di Casa Elena a Villa Fantelli, quattro nuovi alloggi dell’ associazione Abeo per piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie, vicino all’ospedale di Borgo Trento.

“Aiutare famiglie e bambini è una delle cose più belle – ha sottolineato Fontana -. Quando ci troviamo di fronte a momenti difficili, è importante riflettere su ciò che realmente conta e su che cosa si possa fare per costruire il bene comune. Oggi abbiamo un esempio straordinario di come l’impegno e la solidarietà possano fare la differenza. Sono molto orgoglioso di essere presente e di vedere tante persone di valore che hanno realizzato un’iniziativa così significativa per la nostra città, dimostrando ancora una volta quanto Verona sia una città della solidarietà. L’umanità di Abeo e il supporto dei tanti donatori consentono di offrire un sostegno concreto alle famiglie che affrontano il dramma più difficile, quello della malattia dei propri figli. Grazie a loro, queste famiglie non si sentono sole”.

