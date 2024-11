(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 *Giornata degli Alberi, Costa (M5S): “Dopo taglio fondi Pnrr piantumazione

a rilento, urge cambio di passo”*

Roma, 21 novembre 2024- “Celebrando oggi la Giornata Nazionale degli

Alberi, non possiamo ignorare il fatto che i fondi destinati alla

forestazione urbana nel PNRR siano stati drasticamente ridotti da 330 a 110

milioni di euro. Una decisione che mette a rischio un pilastro fondamentale

della transizione ecologica: molti alberi, infatti, sono rimasti solo

progetti sulla carta, mentre la piantumazione procede a rilento. Prendersi

cura degli alberi e garantirne la messa a dimora non sono solo interventi

tecnici: rappresentano un investimento per il benessere delle nostre

comunità e per il futuro del nostro pianeta. Sono due facce della stessa

medaglia, quella di un vivere sano e sostenibile. È necessario un cambio di

passo: piantare alberi non è solo un atto simbolico, ma un impegno concreto

verso una qualità della vita migliore per tutti.” Così il vicepresidente

della Camera Sergio Costa.

*Roberto Malfatti*

*Comunicatore politico e sociale*